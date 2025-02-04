Будут пить или плеваться? Власти проводят эксперимент с водопоем в школах Риги

В девяти школах Риги установили краны с питьевой водой, и школьники получили возможность наполнить водой бутылочки или просто попить питьевой воды после занятий спортом.

Сейчас принцип работы школьных кранов питьевой воды следующий: следует подойти к крану, нажать кнопку и можно попить. А если нужно наполнить бутылочку, то ее следует поднести к сенсору и тогда наполнение водой произойдет автоматически.

Как проинформировал представитель Rīgas ūdens, вода в этих станциях такая же, как в обычном городском водопроводе. То есть с таким же успехов можно наполнить бутылку водой из обычного крана в туалете. Но тогда не было бы освоено финансирование...

Тут можно напомнить, что еще 40 лет тому назад в школах из белого силикатного кирпича были краники с питьевой водой, которая стекала в чашу, и уже в середине дня эта чаша была наполнена огрызками яблок, бумажками. А кто-то ее вообще использовал как плевательницу. Так что остается посмотреть, как этот эксперимент пройдет.

Пока станции питьевой воды установлены в школе Наталии Драудзини, 3-й гимназии, 49-й основной школе, 32, 80 и 31-й средних школах, Плявниекской основной школе и Литовской средней школе.