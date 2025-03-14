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Орбитальный аппарат NASA сделал снимок мертвого модуля на Луне 0

Техно
Дата публикации: 14.03.2025
Focus
Орбитальный аппарат NASA сделал снимок мертвого модуля на Луне
ФОТО: NASA

Космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографировал частный посадочный модуль "Афина" на Луне, который так и не смог до конца выполнить свою миссию, пишет Фокус.

Американской компании Intuitive Machines удалось приземлить на Луне уже второй свой посадочный модуль на Луне 6 марта. С одной стороны, эта компания вошла в историю, как пока что единственная частная фирма, совершившая две посадки своих аппаратов на поверхность Луны, но с другой стороны эта миссия не смогла закончиться так, как планировалось. Во время приземления модуль "Афина" не встал в вертикальное положение, а перевернулся и оказался лежащим на боку недалеко от южного полюса Луны. Вскоре он вышел из строя. Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографировал этот мертвый модуль с орбиты вокруг Луны, пишет Space.

Из-за того, что посадочный модуль "Афина" миссии IM-2 (первая миссия Intuitive Machines на Луну в прошлом году называлась IM-1) перевернулся, он не смог расположить солнечные панели правильным образом, чтобы получить достаточно света Солнца для выработки электроэнергии. Уже 7 марта стало понятно, что модуль "Афина" не сможет работать дальше и его миссия была завершена. Как уже писал Фокус, компания Intuitive Machines показала последний снимок, который сделал модуль "Афина" на Луне, где видно, как он лежит на ее поверхности. Кстати, модуль "Одиссей" миссии IM-1 в феврале 2024 года также приземлился не в вертикальном положении, но все же смог дальше работать на Луне.

Благодаря аппарату Lunar Reconnaissance Orbiter мы теперь можем увидеть "могилу" погибшего модуля "Афина", а также его самого, лежащим на поверхности Луны. Этот снимок был сделан с орбиты вокруг Луны. На фотографии модуль виден в виде небольшого размытого белого пятна на фоне темноты затененного небольшого кратера, где он совершил неудачную посадку. Этот кратер находится на расстоянии примерно 160 км от южного полюса Луны.

На борту модуля "Афина" находились два лунохода, новая система связи 4G, а также робот-прыгун для исследования кратеров, куда не могут добраться колесные луноходы, и буровая установка для исследования водяного льда. Все они не смогли выполнить поставленные перед ними задачи. Но прежде чем у посадочного модуля "Афина" разрядились батареи, его научные приборы собрали некоторые данные об окружающей среде.

#космос
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