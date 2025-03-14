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Зараза ползет по стране: эпидемиологическая обстановка в Латвии ухудшается 0

Наша Латвия
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Зараза ползет по стране: эпидемиологическая обстановка в Латвии ухудшается
ФОТО: LETA

По всей Латвии по–прежнему широко распространяется грипп — активность вируса остается высокой. Кроме того, как сообщают медики, теперь растет и заболеваемость Covid–19.

За неделю грипп был подтвержден у 477 человек, тогда как неделей ранее — у 440.

С начала сезона в основном подтверждается грипп типа А, но в последние недели растет также доля гриппа В.

Самая высокая заболеваемость регистрируется в Екабпилсском крае, Риге, Даугавпилсе, Юрмале, Резекне, Лиепае, Гулбенском крае, Елгаве, Валмиерском крае и Вентспилсе. Чаще всего болеют дети до 14 лет.

На прошлой неделе поступило 11 сообщений о смерти пациентов с подтвержденным гриппом. Все пациенты были старше 50 лет и имели ряд сопутствующих заболеваний и факторов риска.

С начала сезона зарегистрировано 2832 случая заболевания гриппом и 55 случаев смерти людей с подтвержденным гриппом.

За неделю увеличилось число положительных тестов на Covid–19. В течение недели было проведено 769 тестов, и положительными были 42, тогда как неделей ранее — 33.

Также увеличилось число госпитализированных пациентов с Covid–19 — за неделю было госпитализировано 45 человек, что на 25 больше, чем неделей ранее. Зарегистрирована и смерть одного пациента, у которого был Covid–19.

#грипп
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Григорий Антонов
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