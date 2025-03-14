В пятницу погодные условия определяет активный циклон

В пятницу в Латвии температура воздуха не поднимется выше 0..+3 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Западный, северо-западный ветер в порывах будет достигать скорости 10-15 метров в секунду, к вечеру ветер ослабеет.

Местами ожидается небольшой снег. В первой половине дня солнце лишь местами выглянет из-за облаков, а к вечеру небо будет преимущественно ясным по всей Латвии.

Условия для вождения улучшатся. Вечером, когда температура воздуха опустится ниже нуля, дороги в основном будут сухими, а образование гололедицы возможно лишь местами.

В Риге существенных осадков не ожидается, а к вечеру облаков станет меньше. Северо-западный ветер в порывах будет достигать 15 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +2 градуса.

Погодные условия определяет активный циклон, который уходит в северо-восточном направлении.