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На следующей неделе постепенно потеплеет 0

Наша Латвия
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
На следующей неделе постепенно потеплеет
ФОТО: LETA

На следующей неделе в Латвии температура воздуха будет постепенно повышаться, а к выходным может превысить +15 градусов, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

В эту субботу погода будет преимущественно сухой и солнечной, утром местами столбики термометров опустятся до -10 градусов, а днем воздух прогреется до +1..+6 градусов.

В воскресенье небо закроют облака, ожидаются дожди и снег. Ветер сменится на северный, северо-западный и усилится. В понедельник также будет дуть холодный ветер, солнце будет чередоваться с облаками, местами возможны кратковременные снегопады. В эти дни температура воздуха не превысит +4 градусов.

Далее температура начнет постепенно повышаться, в середине следующей недели местами достигнет +10 градусов, хотя ночью еще будет ниже нуля. Будет часто светить солнце, осадков ожидается мало, ветер будет слабым западным.

Самые теплые дни месяца возможны, начиная с 22 марта. Согласно текущему прогнозу, в значительной части страны температура воздуха временами поднимется до +14..+18 градусов.

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