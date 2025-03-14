На следующей неделе постепенно потеплеет

На следующей неделе в Латвии температура воздуха будет постепенно повышаться, а к выходным может превысить +15 градусов, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

В эту субботу погода будет преимущественно сухой и солнечной, утром местами столбики термометров опустятся до -10 градусов, а днем воздух прогреется до +1..+6 градусов.

В воскресенье небо закроют облака, ожидаются дожди и снег. Ветер сменится на северный, северо-западный и усилится. В понедельник также будет дуть холодный ветер, солнце будет чередоваться с облаками, местами возможны кратковременные снегопады. В эти дни температура воздуха не превысит +4 градусов.

Далее температура начнет постепенно повышаться, в середине следующей недели местами достигнет +10 градусов, хотя ночью еще будет ниже нуля. Будет часто светить солнце, осадков ожидается мало, ветер будет слабым западным.

Самые теплые дни месяца возможны, начиная с 22 марта. Согласно текущему прогнозу, в значительной части страны температура воздуха временами поднимется до +14..+18 градусов.