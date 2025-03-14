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Работы много, зарплата маленькая 1

Бизнес
Дата публикации: 14.03.2025
LETA
Работы много, зарплата маленькая

Статистика показывает, что социальных работников не хватает по всей Латвии - в целом по стране норма (один специалист на 1000 жителей) выполняется на 77%, наихудшая ситуация в Рижском регионе планирования - 53%, в Латгале норма даже превышена, в Земгале ситуация близка к норме.

Одной из причин большого количества вакансий является неконкурентоспособная заработная плата и большой объем обязанностей, которые существенно отличаются в государственных и муниципальных социальных службах, поэтому специалисты предпочитают работать в государственном секторе.

Число социальных работников в социальных службах (без учета структурных подразделений) в стране сокращается - в 2021 году их было 1473, а в 2023 году - 1455. Количество вакансий составляет 428, но реально их 148. Это можно объяснить тем, что предусмотренные в регламенте должности в социальных службах не созданы, заявила на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам представитель Министерства благосостояния Илзе Шкроделе-Дубровска.

Тот факт, что вакансии не заполняются в течение длительного времени, а рабочие обязанности перераспределяются между имеющимися сотрудниками, увеличивает риск профессионального выгорания и является препятствием для развития новых социальных услуг в самоуправлениях, подтверждает исследование 2023 года.

Что касается заработной платы, то она составляет от 880 евро в Краславском крае до 1796 евро в Ропажском крае, и у 61% работников социальных служб зарплата не достигает минимального размера для этих должностей - 1157 евро.

#работа #зарплаты
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Комментарии (1)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го марта

    Работа в данном министерстве производится по принципу, как нам платит Родина, так мы на неё и работаем - естественно желательно удалённо.

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