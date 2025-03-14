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Сезон сбора кленового сока может завершиться на следующей неделе - производитель 0

Бизнес
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Сезон сбора кленового сока может завершиться на следующей неделе - производитель
ФОТО: dreamstime

Сезон сбора кленового сока может завершиться уже на следующей неделе, рассказала агентству LETA председатель правления производителя напитков и сиропов из березового и кленового сока ООО "Kainaiži" Ливия Летиция Лабановска.

Она отметила, что первые клены начали давать сок еще в начале февраля, но затем последовала продолжительная пауза. Сейчас сок снова можно собирать, но его количество сокращается, и после ожидаемого в субботу и воскресенье похолодания его можно будет собирать еще около недели.

Лабановска уточнила, что в Видземе березы пока не текут, но в Курземе и Земгале в небольших объемах их сок можно было собирать уже на этой неделе. Она также прогнозирует, что после возможного похолодания в конце недели объемы сбора сока из берез уменьшатся до следующего потепления.

По словам владельца компании, активный сезон сбора березового сока в этом году, вероятно, начнется немного позже, чем обычно, что повышает риск его сокращенной продолжительности из-за резкого потепления. Однако, в любом случае, сезон продлится как минимум две-три недели.

"В последние годы, насколько я себя помню, сок в основном течет в марте и апреле, и нельзя сказать, что апрель — это месяц сбора сока. Скорее, обычно март является месяцем сбора, но в этом году может оказаться так, что основной сбор придется на апрель", — сказала Лабановска.

Она также отметила, что на сборщиков сока влияет любое колебание климата и температуры. Поэтому приходится постоянно адаптироваться к этим изменениям.

В этом году на реализацию березового сока может повлиять покупательная способность населения, так как, по прогнозам Лабановски, люди могут экономить на более дорогих покупках.

#весна #сок
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