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Экзамен CSDD станет сложнее. Что изменится? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Экзамен CSDD станет сложнее. Что изменится?

Экзамен по вождению в Латвии станет еще ближе к реальной жизни — с 1 июня этого года во время него новым водителям придется следовать не только указаниям экзаменатора, но и навигации. Это обычное дело для опытных водителей, но готовы ли к этому начинающие водители, рассказывает TV3.

Опытные водители уже знают, что нужно делить внимание между всем сразу: дорогой, зеркалами, кем-то, кто внезапно решил перейти улицу, и, конечно же, навигацией, которая иногда меняет маршрут.

Но можно ли ожидать того же от молодого водителя? Экзаменационное задание — вождение в соответствии с указаниями навигации — проверит не только навыки вождения, но и способность сохранять хладнокровие.

«Проблема может заключаться в том, что люди не смотрят на знаки, когда смотрят на "Waze". И это регулярно можно увидеть на дорогах с односторонним движением. Нужно учиться правильно пользоваться "Waze", следить за тем, что происходит вокруг вас, оценивать не только то, что происходит на экране. Некоторые проявляют интерес, некоторые понимают, что это может быть непросто, потому что еще есть куда смотреть», - говорит Гинт Эрмалис, преподаватель, инструктор автошколы «Drošas braukšanas skola».

На заключительном этапе экзамена экзаменатор задаст маршрут, и в течение примерно пяти минут водителю придется точно следовать указаниям навигации. В теории — просто, но на практике…

Иева, которая общалась с журналистами, говорит, что «Waze», безусловно, поможет вам продумать планирование маршрута, но вполне возможно, что произойдет и обратное.

«Это меня отвлечет. Смотреть на свой телефон, смотреть на дорогу, на движение транспорта. Приходится сильно делить внимание», — говорит начинающий водитель Иева.

Луиза, в свою очередь, видит в этом облегчение. «Иногда у меня возникают трудности со знаками. Ко всему этому еще придется привыкнуть. Но да, я думаю, это зависит от человека», — говорит она.

Экзамен по вождению продолжает совершенствоваться, чтобы максимально приблизить обучение новых водителей к реальным условиям дорожного движения. Например, два года назад дирекция ввела изменения — будущие водители теперь не «паркуются» между столбами во время экзамена, а вместо этого припарковываются за настоящими автомобилями. И, как признают в управлении, это не привело к уменьшению количества людей, получивших водительские права категории B.

«Будущему водителю необходимо будет продемонстрировать эти навыки распределения внимания. Весь экзамен по навигации ехать не нужно. Если экзамен длится около 30–40 минут, то по мере приближения экзамена по вождению к завершению экзаменатор вводит пункт назначения», - поделился Мартиньш Малмейстерс, представитель CSDD.

Подобное требование к экзамену по вождению уже введено в ряде европейских стран, включая Германию, Швецию и Нидерланды.

#csdd #за рулем
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Комментарии (1)

  • AB
    Alexey Benin
    15-го марта

    Согласен, что внимательность водителя на дороге, это его основная обязанность. Но оценивать навык вождения по навигации начинающего водителя..? Надеюсь инструкторы автошкол вступятся, и не дадут усложнить и без того выматывающий экзамен психику, не только сдающего, но и всех его родственников. Как-то в одни ворота CSDD играет... По-моему у нас есть права потребителя в этом случае, и мы вправе за счёт CSDD получать помощь психологов.

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