Большинство жителей не хотят копить на старость - банкир

После решения государства с этого года снизить социальные взносы во второй пенсионный уровень с 6% до 5% не наблюдается роста других видов накоплений жителей Латвии на старость, заявил в интервью агентству LETA главный экономист банка "Citadele" и председатель правления инвестиционной компании "CBL Asset Management" Карлис Пургайлис.

Он отметил, что в целом лишь около 20% жителей регулярно делают накопления в третьем пенсионном уровне, а их объем почти в 10 раз меньше, чем во втором уровне — около 900 миллионов евро.

"Системно этого недостаточно, людям следует откладывать больше на пенсию. Многие говорят, что вместо этого инвестируют в недвижимость или другие активы, и это тоже вариант, но в целом необходимо осознание того, что первого и второго пенсионных уровней недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни на пенсии. Многие вообще не задумываются об этом. Так или иначе, добровольные накопления необходимо делать", — подчеркнул Пургайлис.

По его мнению, одной из причин отсутствия дополнительного накопления является то, что другим решением государства долгосрочные вкладчики в Латвии оказались "дополнительно наказаны" увеличением ставки подоходного налога с прироста капитала с 20% до 25,5%. Причем это касается и накоплений, сделанных в предыдущие годы.

Он также отметил, что хотя решение о снижении взносов во второй пенсионный уровень до 5% принято на период до 2029 года, есть обоснованные опасения, что оно будет продлено.

"Опасения связаны с тем, что пока нет четкого плана, за счет чего и каким образом будут восстановлены взносы во второй пенсионный уровень. Скорее всего, правительство, принимая это решение, тихо надеялось, что через четыре года расходы на оборону больше не будут столь значительными, и тогда можно будет восстановить объем взносов. Однако эти надежды, вероятно, не оправдаются, и ситуация будет похожа на финансовый кризис, когда в 2008 году был достигнут уровень взносов в 8% во второй пенсионный уровень, а с 2009 года его снизили до 2%, также пообещав, что это временная мера для обеспечения дополнительных средств в госбюджете. В реальности 2% сохранялись до 2012 года, затем постепенно увеличивались до 6%, но 8% так и не вернулись. Теперь снова имеем 5%", — сказал Пургайлис.

Он также подчеркнул, что разница в один процентный пункт взносов во второй пенсионный уровень создает серьезную нагрузку на первый пенсионный уровень в будущем.

"Если в первом уровне мы продолжаем индексировать пенсии так же, как сейчас, чем правительство гордится, отмечая, что индексация была гораздо выгоднее, чем результаты финансовых рынков во втором пенсионном уровне, то в будущем нагрузка на выплаты пенсий вырастет почти на 1,5% от того времени ВВП. Тогда снова придется искать средства для выплат пенсий пенсионерам, а это либо повышение налогов, либо сокращение других расходов. Решение сократить взносы во второй пенсионный уровень с 6% до 5% создает серьезную проблему для будущих правительств", — заявил глава "CBL Asset Management".

Тем не менее, он не согласился с мнением, что после всех изменений второй пенсионный уровень потерял свое значение, которое имел при реформе пенсионной системы Латвии и введении трехуровневой системы. По словам Пургайлиса, второй уровень в любом случае останется важной частью пенсии для тех, кто начнет выходить на пенсию через 15 лет и позже, поскольку он составит 15-20% от пенсии и этот объем не придется финансировать из государственного бюджета того времени.