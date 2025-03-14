Португалия отказывается покупать истребители США из-за Трампа

Португалия отказалась заменить свои истребители F-16 американского производства на более современные истребители F-35, также произведенные в США, и причиной этого решения стал президент США Дональд Трамп, пишет LETA со ссылкой на POLITICO.

Это один из первых примеров срыва выгодной сделки по продаже вооружений из-за нынешнего президента США.

Военно-воздушные силы Португалии рекомендовали приобрести F-35, которые производит американская компания Lockheed Martin. Однако уходящий министр обороны Нуну Мелу в ответ на вопрос португальского издания Publico о том, последует ли правительство этой рекомендации, ответил отрицательно.

«Мы не можем игнорировать геополитическую обстановку при принятии решений. Текущая позиция Соединенных Штатов в контексте НАТО (…) должна заставить нас задуматься о наилучших вариантах, поскольку предсказуемость наших союзников — это важное преимущество, которое следует учитывать», — заявил министр.

С учетом недавних заявлений Трампа об аннексии Гренландии и его угроз в адрес Канады существует опасение, что правительство США может заблокировать доступ к обновлениям программного обеспечения и запасным частям, необходимым для обеспечения полной боеспособности F-35, отмечает Politico.

«Мир изменился (…) и этот наш союзник (…) может наложить ограничения на использование, техническое обслуживание, запчасти и все остальное, что обеспечивает работоспособность этих самолетов в любых сценариях», — пояснил министр.

«Необходимо рассмотреть различные варианты, особенно в контексте европейского производства», — добавил он.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на этой неделе заявил, что Нидерланды не отменят свой контракт на покупку этих истребителей. Португалия пока не подписывала такое соглашение.

В Португалии после падения правоцентристского правительства ожидаются досрочные парламентские выборы.