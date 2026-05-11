Как сообщает Eurostat, в 2024 году в странах Европейского союза насчитывалось 508 746 заключенных, что на 2,0% больше по сравнению с 2023 годом. Общее число заключенных сокращалось с 2012 года, когда оно составляло 552 954 человека, и достигло минимального уровня в 463 376 человек в 2020 году. С тех пор число заключенных выросло на 9,8%.

В Латвии констатирован очень высокий для Европы показатель числа заключенных и он растет уже давно. В 2024 году на каждые 100 тысяч жителей приходилось 113 заключенных — немного больше, чем в 2023 году, когда этот показатель составлял 111.

Среди стран ЕС самые высокие показатели числа заключенных на 100 тысяч жителей были в Венгрии — 193, далее следовали Польша — 191 и Латвия — 187. Самые низкие показатели зафиксированы в Финляндии — 57, Нидерландах — 67, а также в Дании и Германии — по 70.

Показатель Латвии вырос со 173 заключенных на 100 тысяч жителей в 2023 году — рост составил 8%. Более того, показатель 2024 года стал самым высоким с 2017 года, когда на 100 тысяч населения приходилось 193 заключенных.

Как и в 2023 году, в 2024 году в 14 странах ЕС тюрьмы были переполнены. Переполненность возникает тогда, когда число заключенных превышает вместимость пенитенциарных учреждений.

Самый высокий уровень переполненности был зафиксирован на Кипре — коэффициент заполняемости составил 227,6. Далее следовали Словения — 134,2 и Франция — 129,3.