Режиссер Ари Астер, снявший фильмы «Реинкарнация» и «Солнцестояние», определился со следующим проектом. По данным инсайдеров, постановщик приступает к работе над картиной «Scapegoat» («Козел отпущения»), которая станет продолжением его сатирической драмы «Эддингтон». Главную роль в новом фильме исполнит Скарлетт Йоханссон.

Производством вновь займется студия A24, сотрудничавшая с Астером во всех его предыдущих проектах. Продюсерами выступят сам режиссер и его постоянный партнер Ларс Кнудсен через компанию Square Peg. Подробности сюжета пока не раскрываются — команда предпочитает держать историю в секрете.

Сообщается, что сценарий Астер завершил еще в конце прошлого года. При этом создателям пришлось подстраивать график съемок под расписание Скарлетт Йоханссон, поскольку актриса уже была задействована сразу в нескольких крупных проектах, включая новый фильм франшизы «Изгоняющий дьявола» и продолжение «Бэтмена». Однако после знакомства со сценарием она согласилась присоединиться к картине, а продюсеры решили перенести начало съемок на более поздний срок.

Напомним, что предыдущая работа Ари Астера — сатирическая драма «Эддингтон» — была представлена на Каннском кинофестивале в 2025 году. Что касается Йоханссон, то недавно актриса завершила работу над своим режиссерским дебютом «Eleanor the Great» («Великая Элеанор»). В ближайшее время зрители также увидят ее в фильме Джеймса Грэя «Бумажный тигр», где она сыграла вместе с Адамом Драйвером и Майлзом Теллером.

По мнению нашей редакции, сотрудничество Ари Астера и Скарлетт Йоханссон выглядит одним из самых интригующих кинопроектов ближайших лет. Учитывая фирменный стиль режиссера и актерский диапазон Йоханссон, новый фильм вполне может стать одной из самых обсуждаемых премьер после выхода на экраны.