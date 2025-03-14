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В погранохрану теперь принимают охранников 2

Наша Латвия
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
В погранохрану теперь принимают охранников

Пограничная охрана приняла решение нанимать и тех людей, кто не хочет или не может поступить на службу, но готов работать.

Хотя заработная плата в отрасли и выросла в среднем на 10%, а также были выплачены премии в размере 300 евро, дефицит сотрудников сохраняется.

"Самая сложная ситуация сейчас в Риге, Вентспилсе, который к тому же находится дальше от школы пограничников. Поэтому мы работаем над программой повышения квалификации, которую можно было бы проводить в Риге", - сказал начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс. И в Вентспилсе, и на границе с Беларусью и Россией не хватает людей для работы на мониторах видеонаблюдения, поэтому вместо пограничников будут наняты охранники.

"Одним из успешных решений являются гражданские сотрудники, которые не служат в пограничной охране, а нанимаются на контрактной основе", - сказал Пуятс.

Часто это бывшие пограничники, вышедшие на пенсию. Им предлагают более низкую зарплату, но и требования легче. На белорусской границе пограничникам помогает полиция. Хотя полицейских больше всего не хватает в Риге, вакантные должности имеются и в Латгале - целых 35.

#граница #работа
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Комментарии (2)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го марта

    А в Латвии кроме супермаркетов и охранять то больше нечего. Других охранников в Латвии нет, поэтому всё самое более - менее ценное своевременно растащено по хуторам.

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  • JL
    Janina LV
    14-го марта

    Когда на границе ставят охранников, остается только надеяться, что это не те же, что в супермаркетах. Граница на замке. А ключ оставили у вахтера.

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