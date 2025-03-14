Михаил Ефремов запросил условно-досрочное освобождение. Говорят, у артиста есть большие шансы оказаться дома из-за серьезных проблем со здоровьем.

61-летний Михаил Ефремов был госпитализирован в больницу города Алексеевка в конце минувшего года. Артист пожаловался на резкие боли в животе. Обследование показало, что у пациента серьезный диагноз — две прободные язвы желудка. Без должного лечения недуг приводит к разрушению стенки органа, все может закончится и летальным исходом. Ефремову пришлось пройти длительную реабилитацию. Он провел под наблюдением специалистов десять дней, соблюдая строгую диету.

Ранее сообщалось, что у актера обострилась хроническая болезнь легких. Врачи диагностировали также повторные транзиторные ишемические атаки, что способствует порождению мозга. У пациента обнаружен в том числе ряд сопутствующих заболеваний: бронхиальная астма, стеноз внутренней сонной артерии и другие.

Проблемы со здоровьем могут стать причиной для условно-досрочного освобождения. Слушание по делу Ефремова пройдет уже 24 марта. Близкие надеются, как можно скорее увидеть артиста дома.

Позже Ксения Собчак связалась с супругой актера, которая опровергла тревожные новости. «Он, слава Богу, не в больнице. Но у него действительно ухудшилась астма его и ХОБЛ (но это и логично, находясь почти пять лет там), в больницу он ездил несколько раз (не сейчас, раньше, потому что надо было купировать острые приступы. Я очень надеюсь на 24 марта. Шансы есть. Они же не давали до этого подать совсем. Сейчас дали это сделать», — говорила она.

«У меня внутри очень много печали и тоски связано с этой темой, — говорил сын Ефремова Никита. — Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь… На уровне души, наверное, то есть это не про быт. Как будто мне хочется взять свое сердце и его сердце, и вот чтобы они пообнимались, рядом постояли. И это можно даже делать дистанционно. Можно отвечать на эти бытовые вопросы, мол, как там будет, боюсь я или нет… Конечно, это моя семья. И в первую очередь, у меня очень много любви и печали из-за этой истории».