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Еврокомиссия начала общественные консультации по следующему долгосрочному бюджету ЕС 0

В мире
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Еврокомиссия начала общественные консультации по следующему долгосрочному бюджету ЕС
ФОТО: Unsplash.com

Европейская комиссия (ЕК) начала общественные консультации по следующей многолетней финансовой схеме Европейского Союза (ЕС) и ее финансированию для единого рынка, а также сотрудничеству между государственными учреждениями стран-членов, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов Латвии.

Как отмечает Минфин, эта инициатива является частью более широкой стратегии, направленной на создание более экологичной, цифровой и устойчивой Европы.

Государственный секретарь Минфин Байба Бане пояснила, что следующий долгосрочный бюджет ЕС определит приоритеты на предстоящие годы, поэтому крайне важно, чтобы жители и заинтересованные стороны активно участвовали в этом процессе. В связи с этим министерство призывает граждан, представителей неправительственного и частного сектора, а также государственных учреждений активно включаться в обсуждение.

Консультации продлятся до 6 мая этого года. В ходе обсуждения граждане и заинтересованные стороны смогут высказать свое мнение о будущем бюджете ЕС и политиках, которые он должен поддерживать. Для обеспечения широкой вовлеченности будет организована панельная дискуссия с участием 150 европейцев, которые обсудят будущий бюджет ЕС и представят конкретные рекомендации. Дополнительно будет создана онлайн-платформа, где каждый желающий сможет принять участие в обсуждении.

ЕК призывает все институты и структуры ЕС, а также партнеров, реализующих бюджет ЕС, принять участие в размышлениях о его будущем. Официальное предложение по следующей многолетней финансовой схеме будет представлено в июле 2025 года, чтобы достичь своевременного соглашения перед началом ее реализации в январе 2028 года.

Принять участие в общественных консультациях можно на официальном веб-сайте ЕК.

#европейская комиссия
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