Дом Москвы будет снова выставлен на аукцион со стартовой ценой в 2 миллиона евро

Государственное агентство "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) вновь предложит купить так называемый Дом Москвы на улице Марияс в Риге на аукционе со стартовой ценой 2,142 миллиона евро, сообщает официальное издание "Latvijas vēstnesis".
Недвижимость на улице Марияс, 7 состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и расположенного на нем здания.
Аукцион начнется во вторник 18 марта и завершится 17 апреля 2025 года в 13.00.
Как сообщалось, на первом аукционе, который завершился в сентябре 2024 года, Дом Москвы был выставлен со стартовой ценой 3,57 миллиона евро. Впоследствии стартовая цена была снижена на 20 %, и объект был выставлен на второй аукцион за 2,856 млн евро, а на третьем аукционе, завершившемся 9 декабря 2024 года, стартовая цена была снижена до 2,499 млн евро, однако и на этот аукцион не подал заявку ни один претендент.
На предыдущем аукционе, который завершился 24 февраля 2025 года, объект был выставлен на продажу со стартовой ценой 2,142 млн евро.
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