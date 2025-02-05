В испанских СМИ недавно появились опасения военных по поводу условий, в которых они оказались в Латвии. Ассоциация солдат и морских пехотинцев Испании ( ATME ) бьёт тревогу: дислоцированные в Латвии испанские военные вынуждены работать в неподходящих условиях, рискуя своим здоровьем. Основные жалобы касаются неподходящей зимней одежды, но особенно выделяется работа на базе в Адажи. Как отмечает ассоциация, там военнослужащим приходится ремонтировать технику в непроветриваемых помещениях, без защитных касок, пишет tv3.lv .

Как сообщает испаноязычное издание Infobae, миссия в Латвии является одной из наиболее значимых международных операций вооружённых сил Испании. В неё вложены значительные материальные ресурсы для укрепления восточного фланга НАТО.

В Латвию были переброшены танки Leopard, боевые машины Pizarro и бронетранспортёры M-113. Техническое обслуживание этих машин – основная задача значительной части из 600 испанских военных, участвующих в миссии НАТО в Латвии. Однако выполнение этих обязанностей сопряжено с рисками для здоровья, подчёркивает ATME. Теперь вопрос находится в ведении испанской стороны, которая должна решить проблему.

Ассоциация уже обратила внимание Министерства обороны Испании на имеющиеся недостатки.

Основные претензии касаются рабочей обуви и комбинезонов, которые не соответствуют размерам военнослужащих и не подходят для холодных латвийских зим. Однако, как отмечается в материале, текущую зиму в Латвии сложно назвать особенно суровой.

Кроме того, военные жалуются на отсутствие защитных очков. Выданные перчатки, по их словам, больше подходят для кладки кирпичей, нежели для работы механиков.

НВС не в курсе проблем, выясленных ATME

Портал tv3.lv связался с Национальными вооружёнными силами Латвии (НВС), чтобы выяснить, насколько обоснованы жалобы испанских военных и принимаются ли меры для улучшения условий службы.

В НВС пояснили, что в сотрудничестве с многонациональной бригадой НАТО в Латвии проанализировали вызовы, с которыми сталкиваются испанские танковые механики. Военнослужащие в данный момент исполняют свои обязанности на базе в Адажи.

При этом в НВС подчёркивают, что обеспечение военных необходимыми ресурсами, включая средства защиты, – это ответственность стран, которые направляют своих военных в Латвию. «В данном случае вопросы должны быть адресованы Министерству обороны Испании», - указали в НВС.

НВС также отмечает, что ни одна другая страна, присутствующая на базе в Адажи, официально не сообщала о подобных проблемах.

Жалобы на плохое самочувствие и угрозу здоровью

Президент ATME Марко Антонио Гомес в интервью Infobae España выразил беспокойство по поводу неадекватных средств защиты для работы с техникой.

«Возьмём, к примеру, беруши. Представьте, что техника в мастерских создаёт оглушительный шум, а выданы одноразовые беруши из пенопласта. Военным нужны каски с защитой от шума, иначе это угрожает их слуху», – заявил он.

Гомес также рассказал, что военным предлагали подписать документы о получении защитных очков, хотя на самом деле они их не получили. «Мы крайне обеспокоены» – подчеркнул он, призывая как можно скорее решить проблему.

Наибольшую угрозу, по его словам, представляют неисправности в мастерских базы в Адажи, где обслуживают танки и бронетехнику. По данным ATME, в мастерских сломана система вентиляции, из-за чего военные вынуждены работать в задымлённых помещениях. «Система отвода дыма не функционирует, и зимой приходится держать ворота открытыми. Механики постоянно вдыхают выхлопные газы», – жалуется Гомес.

«Люди жалуются на головные боли, тошноту, проблемы с дыханием и даже рвоту», – добавил он.

Министр обороны Спрудс жалобы не получал

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в комментарии для tv3.lv заявил, что не располагает информацией о каких-либо официальных жалобах от иностранного контингента по поводу условий службы в Латвии.

По его словам, например, датский контингент доволен условиями в Латвии по сравнению с другими странами.

Спрудс также отметил, что обеспечение военнослужащих всеми необходимыми средствами – это ответственность их стран. Латвийская сторона, со своей стороны, уделяет внимание, например, качеству питания в столовых, чтобы военные были довольны.