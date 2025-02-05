Перебои с подачей электроэнергии могут возникнуть в любое время из-за штормов, повреждения кабелей или кибератак. Об этом со ссылкой на эстонское издание Maa Elu пишет NRA.LV .

На этих выходных энергосеть стран Балтии будет отключена от России и подключена к сети континентальной Европы, и жители опасаются, что это вызовет перебои с подачей электроэнергии.

Первыми, кто может пострадать от отключений электричества, станут продуктовые магазины — всем кассовым аппаратам требуется электроэнергия для регистрации покупок. Неважно, платит покупатель наличными или картой.

Банкоматы, как и магазины, зависят от электричества и связи. Руководитель коммуникаций «Swedbank» в Эстонии Мартин Керв пояснил, что в случае отключения электроэнергии банкоматы, работающие на генераторах, продолжат функционировать, поэтому не во всех устройствах можно будет снять наличные. Эксперты рекомендуют иметь дома небольшой запас наличных денег для покрытия необходимых расходов.

Компания «Circle K» заявила, что подготовилась к различным сценариям. На каждой АЗС в странах Балтии есть генераторы, которые позволят работать даже при длительных отключениях. Их адреса указаны на сайте компании.

«Возможность заправки доступна всем клиентам, но в первую очередь — аварийным службам», — пояснил директор по топливной торговле Раймо Вахтрикс. «Компании должны заключить с «Circle K» договор об оплате топлива корпоративными картами во время отключений. Частным лицам рекомендуется заранее заправить автомобиль».

По словам директора по рискам «Telia» Андреаса Мейстра, длительные и масштабные отключения электроэнергии могут повлиять на доступ к услугам связи. Компания рекомендует использовать телефон только для экстренных звонков и сообщений. Если необходимо позвонить в службу спасения по номеру 112, но нет сигнала, следует извлечь SIM-карту — звонок будет возможен через любого оператора.

При длительных отключениях аккумуляторы базовых станций разрядятся, и связь в некоторых районах пропадёт полностью. Во избежание проблем телефон стоит заранее зарядить, так как неизвестно, сколько времени потребуется для восстановления электроснабжения.

Добавим, что латвийские власти утверждают: подключение к европейской сети перебоев с электричеством вызвать не должно.