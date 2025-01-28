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США заморозили помощь, из-за чего ограничено обучение украинских специалистов в «Вайвари» 2

Наша Латвия
Дата публикации: 28.01.2025
BB.LV
США заморозили помощь, из-за чего ограничено обучение украинских специалистов в «Вайвари»
ФОТО: LETA

Вследствие решения США заморозить финансирование различных программ внешней помощи Национальному реабилитационному центру (НРЦ) "Вайвари" пришлось временно ограничить обучение украинских специалистов, сообщила агентству LETA представитель центра Кристине Кениня-Юревица.

В рамках финансируемого США проекта до настоящего времени свои знания и навыки повысили 187 украинских специалистов в области здравоохранения. Целью проекта является улучшение возможностей реабилитации в регионах, пострадавших от войны, и укрепление потенциала украинских специалистов.

В центре подчёркивают, что финансирование проекта является ключевым для покрытия расходов участников программы обмена опытом, их затрат на транспорт и проживание, а также для оплаты труда вовлечённых специалистов.

Председатель правления центра Стелла Лапиня пояснила, что это сотрудничество позволило не только укрепить навыки и потенциал украинских специалистов в области здравоохранения, но и оказать помощь людям, пострадавшим от войны. Однако в связи с распоряжением, из-за которого программы внешней помощи США приостановлены на 90 дней, "Вайвари" вынужден временно ограничить обучение украинских специалистов. Она выразила надежду, что сотрудничество продолжится после окончания этого перерыва.

Лапиня отметила, что заморозка программ внешней помощи США может повлиять как на устойчивость текущих программ, так и на их долгосрочные цели.

Несмотря на возможное прекращение финансирования, НРЦ "Вайвари" намерен искать пути для продолжения финансируемого США проекта обмена опытом.

При этом центр подчёркивает, что сотрудничество с украинскими коллегами в рамках других проектов обмена опытом продолжится.

НРЦ "Вайвари" является ведущим медицинским учреждением Латвии в области реабилитации. Это государственное предприятие, 100% капитала которого находится в ведении Министерства здравоохранения. С 2014 года центр оказывает помощь пострадавшим в ходе войны на Украине и повышает квалификацию украинских медиков, организуя обучение как очно, так и дистанционно.

Как сообщалось, 25 января стало известно, что Госдепартамент США заморозил новое финансирование почти всех программ помощи за рубежом, делая исключения для продолжения программ продовольственной помощи и военной поддержки Израиля и Египта.

Распоряжение Госдепартамента, направленное посольствам США по всему миру, запрещает новые государственные расходы.

Тем временем американские дипломаты обратились к государственному секретарю США Марко Рубио с просьбой сделать исключение для Украины в связи с планом заморозки международной помощи Вашингтоном, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

#латвия-украина
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Комментарии (2)

  • JL
    Janina LV
    28-го января

    Кто-то мне подсказывает с последнего ряда в самолете, что Вайвари намерен искать пути для продолжения финансируемого США проекта обмена опытом. Что это сплошное бла-бла-бла. Кто на это будет выделять деньги и где их можно найти: ))))

    30
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    Janina LV
    28-го января

    В Наших карманах,где же ещё.

    22
    0

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