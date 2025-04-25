Незаслуженный отдых? Половина пенсионеров Латвии вынуждены работать «до последнего вздоха»

Большинство европейцев, достигнув пенсионного возраста, отправляются на заслуженный отдых. Однако в Латвии 44,2% людей в возрасте до 74 лет, получающих пенсию, продолжают вкалывать, свидетельствуют данные Eurostat.

Интересно, что еще хуже дела обстоят только у наших эстонских соседей, где работают 54,9% пенсионеров. Замыкает тройку братская Литва — 43,7% получателей пенсии по возрасту продолжают ковать ВВП страны.

Интересно, что наименьшая доля работающих пенсионеров зафиксирована в Румынии, Греции и Испании — менее 5%. Вероятно, там старики выбирают радоваться жизни на старости, а не пахать на дядю.

"Продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте само по себе не является проблемой, но настораживает тот факт, что почти половина людей делает это из–за финансовой необходимости.

Например, в таких странах, как Швейцария, Нидерланды, Дания и Норвегия, в среднем работают 24% пожилых людей, и около 60% из них делают это не ради дополнительного дохода, а потому что им нравится их работа. В то же время в Латвии только 26,6% работающих пенсионеров называют радость от работы причиной продолжения трудовой деятельности", — отмечает руководитель подразделения по управлению активами и пенсионными программами Атис Круминьш.

В Латвии средний размер государственной пенсии составляет лишь 52% от прежнего уровня доходов человека. Однако для комфортной старости без финансовых тревог необходимо, чтобы доход составлял не менее 70% от зарплаты.

Кроме того, текущие демографические тенденции вызывают тревогу — прогнозы свидетельствуют о старении населения и снижении рождаемости, и надеяться на сколь–нибудь весомое повышение государственных пенсий наивно.