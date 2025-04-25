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Незаслуженный отдых? Половина пенсионеров Латвии вынуждены работать «до последнего вздоха» 7 2716

Наша Латвия
Дата публикации: 25.04.2025
BB.LV
Незаслуженный отдых? Половина пенсионеров Латвии вынуждены работать «до последнего вздоха»
ФОТО: depositphotos

Большинство европейцев, достигнув пенсионного возраста, отправляются на заслуженный отдых. Однако в Латвии 44,2% людей в возрасте до 74 лет, получающих пенсию, продолжают вкалывать, свидетельствуют данные Eurostat.

Интересно, что еще хуже дела обстоят только у наших эстонских соседей, где работают 54,9% пенсионеров. Замыкает тройку братская Литва — 43,7% получателей пенсии по возрасту продолжают ковать ВВП страны.

Интересно, что наименьшая доля работающих пенсионеров зафиксирована в Румынии, Греции и Испании — менее 5%. Вероятно, там старики выбирают радоваться жизни на старости, а не пахать на дядю.

"Продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте само по себе не является проблемой, но настораживает тот факт, что почти половина людей делает это из–за финансовой необходимости.

Например, в таких странах, как Швейцария, Нидерланды, Дания и Норвегия, в среднем работают 24% пожилых людей, и около 60% из них делают это не ради дополнительного дохода, а потому что им нравится их работа. В то же время в Латвии только 26,6% работающих пенсионеров называют радость от работы причиной продолжения трудовой деятельности", — отмечает руководитель подразделения по управлению активами и пенсионными программами Атис Круминьш.

В Латвии средний размер государственной пенсии составляет лишь 52% от прежнего уровня доходов человека. Однако для комфортной старости без финансовых тревог необходимо, чтобы доход составлял не менее 70% от зарплаты.

Кроме того, текущие демографические тенденции вызывают тревогу — прогнозы свидетельствуют о старении населения и снижении рождаемости, и надеяться на сколь–нибудь весомое повышение государственных пенсий наивно.

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#пенсионеры #работа
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Пётр Воробьев
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(7)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го апреля

    Работать начал в 1962 году, работаю до сих пор. О пенсии писать не буду, потому что она настолько маленькая, что даже не смешно. Это потому, что фамилия у меня не та, да и родственников нет, которые бы мне хотя бы один ноль к пенсии "пририсовали".

    58
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    Mr.FGJCNJK
    26-го апреля

    Ну. Вы, наверное, дружок хорошо поддавали на работе, поэтому с вас и премию всегда снимали Отсюда и маленькая пенсия. Тот кто трудился на славу, у того и пенсия высокая. А когда вы, на работе свою цистерну выпили, тогда поняли, что придется за такое веселье на пенсии отрабатывать.

    2
    24
  • MI
    Marija Ivanova
    25-го апреля

    У меня отношение у пенсии как к гороскопам: может частично что-то конечно и сбудется, но в целом все туманно. Хотя по моим прогнозам у меня она должна быть очень достойная, я думаю полюбому девальвация, инфляция, да что угодно и в итоге я на нее чупа чупс пососать куплю разве что.

    50
    5
  • JB
    Janis Berzin
    25-го апреля

    Достойная пенсия для простых трудящихся это тяжёлое наследие тоталитарного, недемократического, СССР и запрещенного коммунизма, но ЛР успешно от него избавляется.

    69
    24
  • БТ
    Бесс Толковый
    25-го апреля

    Приходиться пахать на старости лет, потому что старались работать там , где платили в конвертах. Теперь кукиш, вместо пенсии. Сами и виноваты.

    13
    75
  • Д
    Дед
    Бесс Толковый
    25-го апреля

    О каких конвертах ты говоришь? Наверное, о них ты знаешь. Если человек работая и без каких либо конвертов реально получал минималку, какая у него будет пенсия. Таких в Латвии сейчас не менее 70%, сколько они получат, если доживут до пенсии.

    7
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    Бесс Толковый
    25-го апреля

    Правда, что ли?! Только на днях всем объясняли популярно, что "пенсионные уровни" про*раны банкирами, а пенсии, если ты всё выплачивал, тебе и на кефир может не хватить.

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