Baltijas balss logotype

В ряде микрорайонов Риги посадят ёлки. Где именно? 1 890

Наша Латвия
Дата публикации: 25.04.2025
BB.LV
В ряде микрорайонов Риги посадят ёлки. Где именно?
ФОТО: Global Look Press

Департамент по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы в ответ на инициативу сообществ столичных микрорайонов весной посадит в нескольких местах столицы елки, которые можно будет украшать на Рождество, сообщили агентству ЛЕТА в думском отделе внешней коммуникации.

В сотрудничестве с "Rīgas meži" первые семь елок планируется посадить в местах, предложенных местными сообществами и согласованных со специалистами самоуправления. Ранее посадка елей проводилась только в рамках работ по благоустройству парков или скверов.

Елки планируется посадить в микрорайонах Ильгюциемс, Торнякалнс, Бишумуйжа, Румбула, Югла и Яунциемс.

В понедельник, 28 апреля, елки будут посажены в парке Нордекю, на улице Грамздас, на углу улиц Фрича Бривземниека и Виенибас гатве и на улице Баускас, 149А, а в среду, 30 апреля, в усадьбе Мазюмправас, на улице Малиенас, 60 и улице Гайленю, 14.

Читайте нас также:
#рига
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го апреля

    Других проблем в микрорайонах нет же! Посадить ёлки - и наступит всеобщее счастье. А если вокруг пластмассовых столбиков еще и кукурузу посеять - Латвия сразу окажется в раю.

    13
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят 142
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие? 335
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 265
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 723

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 0
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 30
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 38
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 46
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 55
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 65
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 0
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 30
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео