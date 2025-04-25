В ряде микрорайонов Риги посадят ёлки. Где именно?

Департамент по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы в ответ на инициативу сообществ столичных микрорайонов весной посадит в нескольких местах столицы елки, которые можно будет украшать на Рождество, сообщили агентству ЛЕТА в думском отделе внешней коммуникации.

В сотрудничестве с "Rīgas meži" первые семь елок планируется посадить в местах, предложенных местными сообществами и согласованных со специалистами самоуправления. Ранее посадка елей проводилась только в рамках работ по благоустройству парков или скверов.

Елки планируется посадить в микрорайонах Ильгюциемс, Торнякалнс, Бишумуйжа, Румбула, Югла и Яунциемс.

В понедельник, 28 апреля, елки будут посажены в парке Нордекю, на улице Грамздас, на углу улиц Фрича Бривземниека и Виенибас гатве и на улице Баускас, 149А, а в среду, 30 апреля, в усадьбе Мазюмправас, на улице Малиенас, 60 и улице Гайленю, 14.