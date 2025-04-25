Бывший институт физкультуры возглавит бывшая министр образования, рассказавшая об «огромном зле для Латвии»

Латвийскую академию спортивной педагогики (ЛАСП), входящую в состав Рижского университета Страдиньша (РУС), возглавит бывший министр образования и науки 38-летняя Анита Муйжниеце, сообщается на сайте вуза.

В спорт экс-политика занесло их сферы искусств – ранее Муйжниеце была директором частной художественной школы "Kultūras Patnis".

А с лета 2021 года до конца 2022 года она занимала пост министра образования и науки. Перед этим с 2018 года трудилась депутатом Сейма от партии «Для развития Латвии».

Муйжниеце получила высшее образование в Рижской международной школе экономики и бизнес-администрации и степень бакалавра педагогики в Латвийском университете.

О занятиях спортом в ее биографии ничего не упоминается.

В начале года Анитой Муйжниеце овладели панические настроения. Она неожиданно выступила в социальных сетях с заявлением:

«Я только что призналась дома - всегда думала, что не буду тем человеком, который скажет, что хуже нет, нет где и почему, но я правда не могу.

Насколько нужно не любить страну, чтобы испортить все. AirBaltic, RailBaltic, экономику, образование, здравоохранение... И да, я считаю, что НЕ (Новое единство – ред.) - это огромное зло для Латвии.»