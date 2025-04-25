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Бывший институт физкультуры возглавит бывшая министр образования, рассказавшая об «огромном зле для Латвии» 5 2422

Наша Латвия
Дата публикации: 25.04.2025
BB.LV
Бывший институт физкультуры возглавит бывшая министр образования, рассказавшая об «огромном зле для Латвии»

Латвийскую академию спортивной педагогики (ЛАСП), входящую в состав Рижского университета Страдиньша (РУС), возглавит бывший министр образования и науки 38-летняя Анита Муйжниеце, сообщается на сайте вуза.

В спорт экс-политика занесло их сферы искусств – ранее Муйжниеце была директором частной художественной школы "Kultūras Patnis".

А с лета 2021 года до конца 2022 года она занимала пост министра образования и науки. Перед этим с 2018 года трудилась депутатом Сейма от партии «Для развития Латвии».

Муйжниеце получила высшее образование в Рижской международной школе экономики и бизнес-администрации и степень бакалавра педагогики в Латвийском университете.

О занятиях спортом в ее биографии ничего не упоминается.

В начале года Анитой Муйжниеце овладели панические настроения. Она неожиданно выступила в социальных сетях с заявлением:

«Я только что призналась дома - всегда думала, что не буду тем человеком, который скажет, что хуже нет, нет где и почему, но я правда не могу.

Насколько нужно не любить страну, чтобы испортить все. AirBaltic, RailBaltic, экономику, образование, здравоохранение... И да, я считаю, что НЕ (Новое единство – ред.) - это огромное зло для Латвии.»

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#высшее образование
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(5)
  • N
    NB!
    25-го апреля

    Не любить свою родину - это общая беда либеральных демократов, называется глобализм.

    55
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    25-го апреля

    В 38 лет, уже старая для спорта. Тут вот Маск набирает таких на Марс лететь, но в один конец. Может туда, как раз такой старой, лучше в один конец.

    50
    15
  • JB
    Janis Berzin
    25-го апреля

    Спасибо, что сообщили! Очень беспокоился о судьбе данной скундзе, волновался не придётся ли ей в Максиме кассиром работать. Успокоили - не пропал человек, принёсший столько пользы трудящимся страны и огромную кучу добра для образования в Латвии, русскоязычным школьникам, а также их родителям.

    114
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го апреля

    Так 30 с лишним лет уже, а она только сейчас это заметила? Хотя что с неё взять, она тогда ещё ребёнком была, что она может помнить, а вот то, что из всего этого получилось, она видит сейчас!

    71
    5
  • 25-го апреля

    О спорте не говорим , но по поводу Н Е - согласен.

    44
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