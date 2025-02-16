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«Нам нужно мобилизоваться»: президент Латвии выступил с программной речью 11

Наша Латвия
Дата публикации: 16.02.2025
BB.LV
«Нам нужно мобилизоваться»: президент Латвии выступил с программной речью
ФОТО: president.lv

Мюнхенская конференция по безопасности завершилась: конец света не наступил, новый свет не взошел, и НАТО не умерло, заявил президент ЛР Эдгар Ринкевич, вернувшись из Мюнхена в Ригу.

Он попытался осмыслить новую реальность в письме, распространенном в соцсетях.

«Сделав глубокий вдох, где мы сейчас находимся?», – спросил сам себя Ринкевич и сам же ответил:

Во-первых, администрация США формулирует основные принципы своей внешней политики. Очевидно, что они будут основаны на реализации своих интересов. Ясно, что существуют идеологические противоречия. Чтобы сохранить трансатлантическую связь, Европе необходимо позиционировать себя как сильного партнёра, которому есть что предложить США, который способен противостоять России и «оси зла».

Во-вторых, мнения США и Европы не всегда будут совпадать, но это не мешает искать общее и минимизировать различия.

В-третьих, переговоры по урегулированию ситуации в Украине только начинаются. США интересуется мнением союзников и сейчас формулирует свою стратегию. Однако для этого необходима сильная Европа с чётким планом поддержки Украины.

В-четвёртых, на саммите НАТО в Гааге должно быть принято решение об увеличении оборонных расходов как минимум до 3–3,5% ВВП, а для стран восточного фланга — до 4–5% ВВП. Это тесно связано с мобилизацией промышленности, поскольку одних денег недостаточно — нам нужны оружие, вооружение и боеприпасы. Сейчас. Сегодня!

В-пятых, инциденты в Балтийском море и миграционное давление на наши границы укрепили сотрудничество и координацию стран Балтии, Северных стран и Польши. С участием Великобритании существуют Объединённые силы быстрого реагирования.

В-шестых, переговоры о мире в Украине непредсказуемы. Наши основные принципы остаются неизменными: сильная и независимая Украина, максимальное ограничение России. Мы понимаем, что Россия попытается добиться отвода сил НАТО к границам 1997 года. Это то, против чего необходимо бороться и что нельзя допустить.

Наконец, о Латвии. Остаётся ощущение, что мы по-прежнему не можем мобилизоваться и осознать всю серьёзность ситуации — безопасность и оборона государства не являются чем-то виртуальным или далёким. Об этом нужно заботиться уже сегодня, отложив в сторону мелкие споры и вопросы. Нам нужно мобилизоваться.

Оборонные расходы, доверие общества к власти, увеличение численности Земессардзе, развитие оборонной промышленности, гражданская оборона — вот лишь несколько вопросов, стоящих на повестке дня. Мы можем их решить, но нужно собраться. Сильные и уверенные в себе страны не подвергаются нападению, даже если они не велики.

Латвийская оборона должна быть сильной. Латвийское общество — устойчивым. Латвийское правительство — мудрым.

Мюнхенская конференция была полезной тем, что ясно показала: мир меняется. Я покидаю Мюнхен не как оптимист или пессимист, а скорее как реалист. В ближайшее время будет много новостей, заявлений и информации. Будут попытки запугать нас и подорвать нашу уверенность. В этом потоке информации важно отличать мусор от значимого.

Наши предки завоевали независимость, наша задача — её защитить. В первую очередь — разумом и волей, а если понадобится — оружием.

Готовимся к любым сценариям, чтобы избежать худшего.

(В сокращении)

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114

Комментарии (11)

  • VS
    Vad Sorry
    18-го февраля

    Как попугай под наркотой, трепится про вселенную хуторянин, да думай про Латвию, что ты сделал здесь?

    0
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    17-го февраля

    Никто не хочет мобилизовываться потому что не зря ж мы плати за АйрБалтик, у большинства план прост в самолёт и на Запад.

    7
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го февраля

    Пять процентов на оборону с кого снимут? С пенсионеров и бедных - не у чиновников же икру с бутерброда снимать... Гражданин! Смотри, за кого голосуешь - летов в думе не должно остаться идиотов, которые готовы разбазарить твои налоги!

    92
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Мимо проходил
    17-го февраля

    Как бы самоуправления и царственная госпетушня это различные по функционалу конторы. К юрмальскому самоуправлению у меня претензий мало. А вот к этим самым мордастым и напамаженным да.

    10
    1
  • VS
    Vad Sorry
    16-го февраля

    США не считают, что мирные переговоры с Россией должны включать европейцев, сказал в Мюнхене представитель Трампа Кит Келлог. На переговоры в Саудовской Аравии их не приглашают

    86
    1
  • bt
    bory tchist
    16-го февраля

    ... хотелось бы знать – как "нужно мобилизоваться" если оккупантам распрóданo "патриотами" – гражданствo LV и вид на жительство !!!???

    3
    75
  • bt
    bory tchist
    bory tchist
    16-го февраля

    p.s. кстати, дуракам даже в "причёску" не доходит, что все их прокремлёвские комментарии – согласнo регистрации пригодятся для депортации(!) и как там было(?): "цыплят по осени считают"! Украинy не победить!, a это значит – комментирующие скоро будут "грызть забор!" (уж, кто-кто, а латыши – стучать и избавляться от гнилых – умеют первоклассно!)

    2
    75
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    bory tchist
    17-го февраля

    Что ты дурик несёшь? Регистрация тут по почтоящику. Его завести можно где угодно и откуда угодно.

    0
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    16-го февраля

    Вот все эти твари, которые всё это замутили пусть и мобилизуются! Интересно будет посмотреть на этих "хероев"! Это не

    62
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го февраля

    Пидар, он и в Латвии пидар.

    67
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го февраля

    30 лет делили на сорта и подсорта людей а теперь мобилизоваться?? Палата N6

    123
    2
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