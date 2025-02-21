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В больницах - надзор над надзором, и за каждый надо платить 1

Наша Латвия
Дата публикации: 21.02.2025
LETA
В больницах - надзор над надзором, и за каждый надо платить
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня предупредила, что расходы на госуправление придется сокращать, так как деньги нужны для оборонных нужд, пишет Latvijas Avīze.

Однако в то же время государство не жалеет средств на создание новых советов, при этом в сфере здравоохранения, которое постоянно испытывает нехватку денег.

На этой неделе на заседании комитета Сейма по социальным и трудовым вопросам парламентский секретарь Министерства здравоохранения Артем Уршульский сообщил, что советы будут созданы при Национальном центре психического здоровья, который в настоящее время реорганизуется, чтобы стать "материнским предприятием", объединяющим медицинские учреждения этого профиля и за пределами Риги, и в Даугавпилсской психоневрологической больнице, к которой будет присоединена Акнистская психоневрологическая больница.

С учетом размера этих обществ капитала закон обязывает создать в обоих медицинских учреждениях советы, состоящие как минимум из трех членов. Зарплаты членам совета платят из бюджета больницы, а ее размер составляет 2700-3000 евро. Комиссия пыталась выяснить у представителей Госканцелярии, как будет оцениваться эффективность работы советов и как будет определяться их вклад в работу больниц, но ясного ответа так и не получила.

Руководитель отдела управления обществами капитала департамента межведомственной координации Госканцелярии Дзинтра Гасуне рассказала об основных задачах советов, в число которых входят утверждение стратегии и бюджета общества капитала и надзор за работой правления по достижению стратегических целей.

Парламентский секретарь Минздрава подчеркнул, что советы значительно облегчают работу министерства, помогая во многих процессах. Тогда как могло случиться, что совет Рижской Восточной клинической университетской больницы допустил потерю почти 100 млн евро из средств плана восстановления Европейского союза, выделенных на строительство новой инфекционной больницы?

Этот вопрос руководитель парламентской комиссии Андрис Берзиньш задал представителю совета Восточной больницы Валтсу Аболсу, который также является председателем правления Детской клинической университетской больницы. Аболс не стал отрицать свою вину.

Не получила комиссия ответа и на вопрос о том, почему Даугавпилсская региональная больница оказалась на грани банкротства, если работу ее правления контролировали целых четыре члена совета.

#здравоохранение #больницы
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    21-го февраля

    Советы не лечат и не работают, это те кадры, которые получают зряплату и большую часть отдают своим партиям. Узаконенный распил бюджета.

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