Военные рассказали, как будут укреплять восточную границу в этом году 2 932

Дата публикации: 25.03.2025
Национальные вооруженные силы (НВС) продолжают укрепление восточной границы и реализацию плана обороны, выделив на эти цели в этом году 45 миллионов евро.

В этом году запланирована закупка заграждений, сенсоров, артиллерийских систем, минно-взрывных устройств, а также будет оказана поддержка Государственной пограничной охране. Инженерные склады будут построены и в восточном регионе Видземе.

Минобороны обещает продолжить закупку материалов для защитных сооружений у местных предприятий.

В настоящее время продолжается обследование и установка заграждений на 400-километровой границе с Россией и Беларусью.

В ближайшие годы будут созданы оборонительные посты с усиленными конструкциями и укреплениями, линиями заграждений и сенсоров, а также складами боеприпасов и мин, сообщает Минобороны.

Утвержденный правительством год назад план военного укрепления восточной границы является частью создания Балтийской линии обороны, которая предусматривает инвестиции в укрепление границы в размере 303 миллионов евро в течение пяти лет. В прошлом году на реализацию плана было выделено 25 миллионов евро.

На эти средства у границы с Россией и Беларусью в Латгале были созданы временные инженерные склады, где размещены десятки тысяч элементов оборонных сооружений — бетонные блоки, "зубы дракона", "противотанковые ежи" и другие элементы, произведенные латвийскими предприятиями.

Григорий Антонов
