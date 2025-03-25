Министерство благосостояния выплатит из средств на непредвиденные расходы семье родившихся в Риге тройняшек единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро, подтвердили во вторник в правительстве.

С 1993 года семьям, в которых родилась тройня, оказывается единовременная материальная поддержка — 15 000 евро. Эти деньги не облагаются подоходным налогом с населения, его выплату обеспечивает Министерство благосостояния.

Это пособие предназначено для материальной поддержки семей, так как одновременное рождение и уход за тремя детьми влечет за собой значительные дополнительные расходы.

Практически каждый год в Латвии появляются на свет тройняшки. Такое единовременное пособие в 2013 году было выплачено одной семье, в 2014 году — пяти семьям, в 2015 году — трем семьям, а в 2016 году — двум семьям. В 2017 году пособие получили две семьи, в 2018 году — четыре семьи, а в 2019 году — одна. И в 2020, и в 2021 году по 15 тысяч выплатили одной семье, где родились тройняшки, в 2023 году — трем семьям, а в прошлом году такое пособие не выплачивалось.

В четверг, 27 марта, в 12:00 министр благосостояния Рейнис Узулниекс поздравит семью лично, отправившись в Рижский роддом.