В прошлом году 5,3% жителей Латвии испытывали глубокую материальную и социальную необеспеченность — на 0,9 процентного пункта меньше, чем в 2023 году (6,2%).

Как сообщает Центральное статистическое управление, эти люди соответствовали не менее чем семи из 13 критериев бедности.

Кроме того, в 2024 году 10,9% населения столкнулись с обычной материальной и социальной необеспеченностью (по меньшей мере пять признаков из 13). По сравнению с 2023 годом этот показатель снизился на 2,6 процентных пункта.

В ЦСУ отметили, что уровень бедность в 2024 году стал самым низким за всё время наблюдений.

Самые значительные улучшения — среди наименее обеспеченных. Наибольшее снижение уровня бедности зафиксировано среди жителей с самыми низкими доходами (первая квинтильная группа):

Доля людей в глубокой бедности в этой группе сократилась на 3,3 процентных пункта (до 14,7%).

Однако, несмотря на позитивную динамику, наименее обеспеченные жители по-прежнему сталкиваются с материальными трудностями значительно чаще, чем остальные. Таким образом, хотя ситуация улучшается, социальное неравенство сохраняется, и самые бедные слои населения остаются наиболее уязвимыми.