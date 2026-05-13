Неприятная ситуация - многие путешественники купили не только авиабилеты, но и забронировали гостиницы, поезда, прокатные авто...

Из-за кризиса в авиации и роста цен на топливо авиакомпании по всему миру отменяют тысячи рейсов. В эти дни пассажиры латвийской airBaltic также начали получать уведомления об отмене полётов.

В соцсеети Threads путешественники сообщили, что получили письма от airBaltic об отмене летних рейсов, в том числе в Прагу и Мюнхен. Некоторые пассажиры опасаются, что это только начало, и готовятся к возможной отмене и своих перелётов.

Судя по комментариям, отмены рейсов airBaltic вызвали волну недовольства среди пассажиров. Люди жалуются на отменённые летние рейсы в Абердин, Анталию, Аликанте, Солоники и другие направления, а также опасаются новых изменений в расписании.

Некоторые пользователи пишут, что заранее отказались покупать билеты airBaltic из-за страха отмен рейсов.

Другие называют ситуацию «несерьёзной» и высказывают опасения по поводу финансового состояния авиакомпании.

В самой airBaltic заявили, что летние рейсы по маршруту Рига — Абердин пока не планируется отменять, а пассажирам отменённых сентябрьских перелётов предлагают альтернативные варианты или возврат денег.

Особое недовольство у клиентов вызывает то, что многие уже успели забронировать гостиницы, автомобили и развлечения, и теперь рискуют потерять деньги из-за изменений в расписании.

Между тем, как заявил TV3 руководитель отдела общественных и политических отношений airBaltic Аугустс Зилбертс, авиакомпания, как и другие перевозчики, регулярно пересматривает маршрутную сеть, адаптируя её к спросу пассажиров, коммерческим условиям и общей ситуации на рынке.

По его словам, сейчас airBaltic вносит отдельные изменения в расписание летнего сезона 2026 года на период с июня по октябрь. Это часть стандартной коммерческой оптимизации, связанной с уровнем спроса и ростом цен на авиационное топливо.

В компании подчеркнули, что изменения затронут лишь небольшую часть общего объёма рейсов, а количество отменённых маршрутов будет меньше, чем во время предыдущей корректировки расписания в начале летнего сезона.

Одновременно авиакомпания airBaltic продолжает выполнять текущую летнюю программу по плану, внимательно следя за ситуацией с ценами на топливо и спросом.