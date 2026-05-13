Результаты airBaltic в первом квартале: убытки превысили 70 миллионов 2 634

Дата публикации: 13.05.2026
Усилия нового руководителя национальной авиакомпании пока не привели к коренному улучшению финансовой ситуации.

Сегодня латвийская национальная авиакомпания озвучила результаты своей финансовой деятельности в первом квартале 2026-го года.

"Сегодня во время звонка инвесторов правление — исполнительный директор Латвийской авиакомпании airBaltic Эрно Хильден и финансовый директор Витольд Яковлев — ознакомили с неаудированными финансовыми результатами деятельности предприятия за первый квартал 2026 года. Результаты свидетельствуют о росте выручки и количества перевезенных пассажиров, в том числе нескольких рекордов, зарегистрированных в первом квартале...

Выручка airBaltic в первом квартале 2026 года составила 149,1 млн евро, что на 12,3% больше, чем годом ранее. Это самые высокие за все время зарегистрированные доходы авиакомпании за первый квартал. Этому росту способствовали рост числа перевезенных пассажиров и выполненных полетов, лучшие показатели коммерческой деятельности и рост услуг аренды.

Как и прогнозировалось, первые три месяца этого года для авиационной отрасли были периодом сезонно слабее. Однако скорректированная прибыль EBITDAR выросла до семи миллионов евро по сравнению с убытками в -4,3 миллиона евро годом ранее, в основном благодаря росту общих доходов, росту выручки на одного пассажира и более эффективному использованию самолетов.

Число перевезенных пассажиров продолжало расти. airBaltic перевезла в своей маршрутной сети 1,044 млн пассажиров по сравнению с 995 тыс. в первом квартале 2025 года. Включая услуги аренды авиакомпании ACMI, общее число перевезенных пассажиров достигло 1,5 млн по сравнению с 1,3 млн годом ранее. Как общее количество перевезенных пассажиров, так и количество перевезенных в маршрутной сети авиакомпании пассажиров является самым высоким за все время, которое авиакомпания зарегистрировала в первом квартале.

Количество выполненных полетов также увеличилось. Всего airBaltic выполнила 15,1 тыс. полетов по сравнению с 13,6 тыс. полетов в первом квартале прошлого года. Количество полетов, выполненных в маршрутной сети авиакомпании, достигло 10,7 тысячи, в то время как число рейсов АЦМИ выросло до 4,4 тысячи, что является самым высоким уровнем всех времен за первый квартал. Заполняемость мест составила 74,8%, что на 1,1 процентного пункта меньше, чем в прошлом году.

Несмотря на улучшения на уровне EBITDAR, нетто-результат авиакомпании ухудшился, достигнув в первом квартале этого года -70,1 млн евро по сравнению с -29,3 млн евро годом ранее. На результат в основном повлияли колебания курсов иностранной валюты, сниженная коммерческая поддержка и рост расходов по ряду категорий.

Эрно Хилден (Erno Hildén), президент и исполнительный директор airBaltic отметил: "С точки зрения деятельности первый квартал airBaltic был стабильным с ростом числа перевезенных пассажиров и выполненных полетов и улучшенным показателем EBITDAR. Однако окружающая среда деятельности в целом по авиационной отрасли остается сложной, и внешние факторы продолжают влиять на наши финансовые результаты. В 2026 году мы сосредоточимся в первую очередь на качестве доходов, дисциплине затрат, а также полноценном использовании доступности нашего флота», - в частности говорится в заявлении airBaltic.

