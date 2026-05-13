А вы сталкивались с подобной ситуацией? - Пользователь соцсети Эндийс Элиас считает, что в Латвии актуальна проблема несоразмерного роста задолженностей, когда небольшие кредиты со временем превращаются в многократно большие суммы.

“На мой взгляд, в Латвии уже давно существует проблема того, как раздуваются долги и какие несоразмерные суммы в итоге взыскивают с людей. Если человек взял кредит в 1000 евро, то я бы понял, если бы с процентами, просрочками и взысканием нужно было вернуть примерно 1200–1300 евро, но никак не 6000 евро — это уже ненормально”, – пишет Эндийс.

Автор публикации также напомнил о последствиях пандемии коронавируса, когда многие жители потеряли доходы и возможность вовремя оплачивать кредиты. По его мнению, вместо помощи людям система зачастую лишь позволяла процентам продолжать расти.

“Мы не можем делать вид, что Covid времен не существовало, потому что именно тогда у многих людей рухнули финансы, доходы и возможности платить. Но система часто не помогала искать решение, а молча ждала, пока проценты становились всё больше. Именно поэтому у людей возникает ощущение, что всё устроено только в интересах кредиторов”, – пишет автор публикации.

Отдельно он раскритиковал работу Совета присяжных судебных исполнителей Латвии, заявив, что за два года наблюдений его доверие к системе только снизилось. В качестве примера он привёл случаи, когда штраф в 20 евро со временем увеличивается до 120 евро и более.

К тому же, по его словам, люди оказываются в «искусственном долговом круге», когда новые займы берутся для погашения старых.

«Я два года наблюдаю за работой Совета присяжных судебных исполнителей Латвии, и, честно говоря, доверие к этой системе со временем только падает, потому что ненормально, когда маленькие долги превращаются в огромные суммы. То же самое со штрафами — незамеченный штраф в 20 евро в итоге становится 120 евро или больше. За что? Где соразмерность? По сути — мафия”, – считает мужчина.

По мнению Эндийса, в Латвии пришло время гораздо серьёзнее говорить о потолке процентов, защите людей и ответственности системы, потому что сейчас слишком часто человек, оказавшийся в трудной ситуации, просто загоняется ещё глубже в долги. Создаётся так называемый искусственный долговой круг — ты всё время занимаешь, чтобы отдать.

Публикация вызвала активное обсуждение. Часть пользователей согласилась с критикой.

– «От 1 тысячи до 6 тысяч в наше время, кажется, уже не совсем законно».

Некоторые комментаторы также указали на серьёзные психологические последствия долгов, вплоть до роста числа самоубийств.

– «Нет, бывает ещё хуже. Поэтому и такой высокий уровень самоубийств. Коллега заняла 300, а вернуть должна 2800».

В то же время другие участники дискуссии считают, что ответственность лежит и на самих заёмщиках. По их мнению, перед оформлением кредита необходимо оценивать свои возможности, а при возникновении проблем — договариваться с кредиторами и судебными исполнителями.

– «А как насчёт того, чтобы думать перед тем, как занимать? Не стоит брать в долг, если знаешь, что не сможешь вернуть. У меня самого раньше были кредиты и взыскания долгов. Я сам всё это устроил себе, и это стало хорошим уроком — в будущем думать головой. И даже при взыскании долгов, если нормально идти навстречу, обо всём можно договориться».