В латвийских общественных СМИ запретили писать о смерти человека, расследовавшего убийства евреев в Риге 3 5054

Дата публикации: 13.05.2026
Изображение к статье: Фото из архива Музея Рижского гетто.

На 76-м году жизни скончался журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Его передача "До и после полуночи" стало символом свободы, а сам ведущий — лицом перестройки для миллионов людей всего бывшего СССР.

В Латвии смерть Молчанова решили замолчать. Известный латвийский журналист Андрей Шаврей, пишущий для общественного медиа Латвии LSM, неожиданно столкнулся с отказом публикации статьи об уходе из жизни Владимира Молчанова.

Вот, как Шаврей описал неприятную ситуацию:

«Умер Владимир Молчанов. Я предложил госпорталу LSM опубликовать его памяти статью "Умер автор "Мелодий рижского гетто". Потрясающая документалка, в которой Владимир Кириллович, выслеживавший нацистов, опросил последних выживших жертв латвийского Холокоста. В том фильме говорил сын узника Гидон Кремер, Мендель Баш, пела Инессе Галанте. Молчанов обошел самые тайные закоулки Рижского гетто, названы все по именам виновные.

Кстати, он первый на советском тв, который пробил кадры захвата вильнюсского телецентра в январе 1991 года. Это человек, сделавший бесценно огромное в дело становления демократии. Его безмерно уважал Раймонд Паулс.

Увы, в публикации материала о Молчанове отказано, поскольку – "не местный". Такие времена».

О фильме Молчанова «Мелодии Рижского гетто»

"Да будут их души присоединены к хранилищу жизни..." Этот эпиграф, напоминающий нам о молитве Эль Мале Рахамим, которой евреи провожают в последний путь своих умерших, предваряет документальный фильм "Мелодии Рижского гетто". 65 лет назад, в ноябре и декабре 1941 года, в течение двух дней, двух "акций", нацисты уничтожили в Рижском гетто около 30 тысяч человек...

В течение одного дня, 4 июля 1941 года, вошедшего в историю как "хрустальная ночь", в Риге, столице Латвии были сожжены 8 синагог. Главная синагога была уничтожена нацистами в месте с находившимися там верующими. Их было 300 человек..

#Рига #Латвия #телевидение #память #свобода слова #холокост #документальное кино #журналистика #демократия
Автор - Андрей Шведов
Автор - Андрей Шведов
