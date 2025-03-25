Время латвийских героев: в «Потоке» событий

«Время рассудит» – апатично-примирительная фраза, при помощи которой так легко снимается и берется ответственность. Я не берусь говорить за всех – говорю за себя: так сложилось, что я физически ощущаю на себе перезаписывание информации.

Я ребенок 80-х, получается. В то время информационный фундамент закладывался основательно – на века. Мы помнили даты, фамилии, события, цифры. Поэтому сегодня, когда на их место пытаются поместить другие вводные, мозг удивленно приподнимает бровь: «В смысле? Там же иначе было».

Записали? Переписываем!

В моей памяти, на моем личном жестком диске, уже несколько раз переименовывались улицы. Одни и те же улицы. Герои превращались в злодеев и наоборот. Памятные даты превращались в позорные, праздники в траур, преступления в торжества. До какого-то момента мозг, пусть и со смущением, но принимает это. Потом приостанавливает процесс и как бы говорит: «Так, стоп».

На компьютерном языке это называется «создание резервной копии». Сохранить копию оригинала. Чтобы было с чем сравнить.

Так получилось, что сегодня мы полностью доверили свою память Всемирной паутине. Это раньше у нас были недвижимые тома энциклопедий, в которых раз и навсегда отпечатывалась истина, запротоколированная годом издания той или иной книги. Тот самый жесткий диск, с которым всегда можно было свериться, чтобы понять: не изменяет ли нам память.

Двадцать первый век задним числом доказывает нам: за все время своего существования человечество не изобрело ничего более фундаментального и незыблемого, чем печатное слово. То самое «Что написано пером». Невозможно взять и просто внести коррективы в статьи энциклопедии Брокгауза и Ефрона. С ними можно спорить, можно подвергать их сомнению, но изменить – никак.

Тем сложнее сегодня, во времена стремительно меняющегося прошлого признать, что тезисы, написанные сто лет, назад были не ошибочны, а отличны от тех, которые принято называть правдой сегодня.

Нет правды на земле? Но правды нет и выше...

С появлением «цифровой печати» ПРАВДА потеряла свой вес. Сегодня можно зайти в поисковик, чтобы попытаться найти подтверждение своих слов, в которых ты был уверен вчера, и констатировать, что их больше нет. Новостные порталы правят тексты по мере поступления новых вводных. Гугл подменяет цифры и факты. Исчезают страницы, появляются новые задним числом. Да, твой мозг помнит. Но ты уже ничего никому не докажешь.

Концентрационные лагеря смерти переименовываются в воспитательные? О’кей, гугл. Отец народов – кровавый тиран? Ну, в силу открывшихся обстоятельств, – допустим. Герой – злодей. Дебошир – революционер. Террорист – освободитель. О’кей.

Нельзя, невозможно налепить на какое-либо из действий ярлык переобувания и приспособленчества. Волей-неволей мы начинаем верить во многое из новой правды. Где в этом прозрение, а где внушаемость?.. Да не все ли равно. «Ну не будете же вы говорить, что...» Не будем. Что-то действительно бесспорно, а что-то попросту подсудно. Пока. Зачем дергать нового фюрера за усы.

Сейчас, когда мы поняли, что любое оценочное суждение – временно, давайте попробуем обойтись без оценок. Просто примем как факт:

Каждый герой, злодей, мессия, тиран в свое время был дебоширом. То есть в определенный момент определенный человек отбрасывал мнение большинства в сторону, поднимался в полный рост и говорил: «Да ну на хрен. Вперед!». И – шел. Или один, или в сопровождении тех, кто ему поверил.

Параллельно развитию информационных технологий развивалось и критическое мышление. А вместе с ним — пугливость (которую позднее стало принято называть осторожностью), еще позднее – осмотрительностью, еще позднее – здравомыслием))). Да: здесь специально столько скобок. Это не улыбки.

Так или иначе, каждый встававший против системы в краткосрочном периоде получал звание идиота и дебошира, а в долгосрочной – либо героя, либо злодея. Причем два последних определения произвольно могли заменять друг друга в призме изменяемого времени.

А кто герой-то?

Оглядываясь на всю историю развития цивилизаций, волей-неволей приходится признать очевидное: как бы ни хотелось основной массе надеяться на то, что «все как-нибудь само рассосется», все глобальные переломы истории были ознаменованы появлением Героя, который пёр против системы.

Со времен древнего Рима и до наших дней. Даруя свободу и круша империи – но только так. Принося в жертву себя, свой или чужой народ, со щитом или на щите – один человек брал на себя смелость поменять ход истории и менял ее. Оставляя на откуп будущим историкам давать оценку правомерности принесенных жертв и соразмерности последствий.

Любая стагнация, даже самая продолжительная, неизбежно приводит к краху очередного строя. Очередных догм, которые неизбежно строятся на разделении угнетающих и угнетаемых.

Спустя энное количество лет внуки выживших будут благодарить убитых и проклинать пославших на смерть. Не осознавая, что этот анализ был бы невозможен при отсутствии прецедента.

«Герой» – это не положительный персонаж. Это нарицательное определение человека, который в определенный момент решился стать действующим лицом, меняющим устоявшуюся систему. Свою оценку, неизбежно, он получит потом. Причем эта оценка будет меняться в зависимости от личных предпочтений того преподавателя истории, который будет заведовать кафедрой в тот или иной момент.

Так или иначе: благодаря этим героям сегодня мы имеем право (либо «вынуждены») креститься, как нам вздумается, жить там, где мы живем, одеваться так, как нам хочется, наслаждаться теми свободами, которые у нас есть, и не любить те ограничения, которые нам сегодня мешают быть свободными.

Можно до бесконечности перебирать в памяти: сколько новых свобод мы застали на своем веку и к чему это привело. Свобода слова, торговли, вероисповедания. Каждая свобода в определенный момент натыкалась на стену, которую нужно было пробить. Каждый раз находился твердый лоб, которым эта стена пробивалась.

Это могло бы звучать оптимистично и жизнеутверждающе, если бы не один нюанс: под обломками каждой разбитой стены неизбежно оказываются современники прошлой эпохи. Если оглянуться назад, то приходится признать: ни один переворот, ни одна революция не обошлась без хаоса и невинных жертв.

Легко и увлекательно давать оценки оправданности жертв, изучая опыт прошлых лет. Примерять его на себя уже не так приятно. Когда человека спрашиваешь: хотел бы он попробовать пожить во времена крепостного права, он чаще представляет себя барином, которому с утра приносят чай, чем крепостным, которого пороли на конюшне.

И мы – в потоке

События, происходящие в мире сегодня, тоже войдут в мировую историю. Отметив определенные даты красным и черным в календарях разных стран мира. Было бы верхом инфантилизма отрицать тот факт, что наша страна участвует в войне, подтверждая свою позицию отсутствием танков на улицах города. Разумеется, мы в ней участвуем. Финансово, информационно, идеологически. Наша страна заняла определенную сторону и с этим фактом необходимо считаться. Еще буквально несколько месяцев назад я говорил: «Мы сможем рассказывать нашим внукам, что нам посчастливилось жить во время мировой войны, не услышав ни единого выстрела». Сегодня я уже не могу повторить это с той же уверенностью.

Первая неделя весны ознаменовалась целым рядом эскалационных событий затяжного конфликта. Наблюдая за потоком новостных лент из самых различных источников, я не перестаю удивляться: с какой легкостью политики, представляющие официальную позицию своих стран, раздают оценки действующим лицам истории. Новейшей истории, которая пишется прямо сейчас. Свобода слова, за которую я всегда так радел, приобрела уродливо-угрожающие формы. А доступность выражения собственного мнения каждого, предоставленная социальными сетями, вынесла на публику личное мнение каждого.

С последним все понятно: отвечать за свои слова – прерогатива каждого взрослого человека. Но именно политики сегодня от нашего имени не глядя швыряют в лицо перчатку главам других государств, как будто вызывая их на дуэль. Как будто бы совсем не опасаясь того, что они могут ответить на вызов.

На памятные даты – праздничные и не очень, лучше смотреть как на правила техники безопасности. Так уж получается, что зачастую они тоже написаны чьей-то кровью. Именно поэтому лично мне так импонирует праздничный тост «чтобы больше никогда» и не нравится хамовато-легкомысленное «можем повторить». Скучные, серые будни закончились. Каждое утро мы с вами просыпаемся в новом мире: еще не окончательном, но уже бесповоротном.

Эта неделя начинается и заканчивается не так уж плохо: в первый ее день мы шагнули с первым «Оскаром» в истории Латвии. Неловко признаться: но сегодня оскароносный анимационный фильм «Поток» не воспринимается как «фильм-катастрофа». Последнее дело – самовольно пытаться трактовать, что хотел сказать автор. Но по просмотру лично я ловил себя на щемящем желании открыть глаза, когда все уже закончится. Когда вокруг – шумящий, свежий лес. Рядом – лемур, собака и мудрая капибара, способная ужиться вообще со всеми.

А ты – котик. И все у тебя еще впереди.

Алексей СТЕТЮХА, журналист, блогер.