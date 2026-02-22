В прошлом году средний размер пенсии по возрасту в Латвии составил 615,7 евро, что на 56,8% больше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средний размер пенсии по возрасту в Латвии за пять лет вырос на 56,8%

Рига, 22 февраля, LETA. В прошлом году средний размер пенсии по возрасту в Латвии составил 615,7 евро, что на 56,8% больше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В 2025 году пенсию по возрасту получали 437 760 человек.

При этом у наибольшего числа получателей — 86 177 человек — размер пенсии составлял от 500 до 600 евро в месяц.

В то же время у 10 480 человек пенсия в прошлом году не превышала 100 евро в месяц.

У 15 178 жителей Латвии размер пенсии по возрасту превышал 1500 евро в месяц.