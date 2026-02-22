Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В воскресенье в Латвии воздух может прогреться до +2 градусов 0 205

Наша Латвия
Дата публикации: 22.02.2026
LETA
Изображение к статье: В воскресенье в Латвии воздух может прогреться до +2 градусов

В воскресенье температура воздуха в Латвии может повыситься до +2 градусов, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня местами будет выглядывать солнце, а осадки ожидаются лишь в первой половине дня в восточных и местами в центральных районах страны. В отдельных регионах по-прежнему возможна гололедица.

Западный ветер сохранится порывистым на побережье, однако к вечеру по всей стране станет слабым.

Максимальная температура воздуха составит от −2 до +2 градусов.

В Риге день в целом будет сухим, однако солнце пробьётся сквозь облака только во второй половине дня. Ожидается преимущественно умеренный западный, северо-западный ветер, который к вечеру ослабеет. Температура воздуха повысится до 0…+2 градусов.

Читайте нас также:
#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео