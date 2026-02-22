В воскресенье температура воздуха в Латвии может повыситься до +2 градусов, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня местами будет выглядывать солнце, а осадки ожидаются лишь в первой половине дня в восточных и местами в центральных районах страны. В отдельных регионах по-прежнему возможна гололедица.

Западный ветер сохранится порывистым на побережье, однако к вечеру по всей стране станет слабым.

Максимальная температура воздуха составит от −2 до +2 градусов.

В Риге день в целом будет сухим, однако солнце пробьётся сквозь облака только во второй половине дня. Ожидается преимущественно умеренный западный, северо-западный ветер, который к вечеру ослабеет. Температура воздуха повысится до 0…+2 градусов.