Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мы не забыты!»: госсекретарь США назвал Латвию идеальным союзником в борьбе с Китаем 5 2291

Политика
Дата публикации: 25.03.2025
LETA
Изображение к статье: Главы дипломатии Латвии и США (Фото МИД ЛР).

Главы дипломатии Латвии и США (Фото МИД ЛР).

США понимают озабоченность стран Балтии в сфере безопасности, заявила в интервью Латвийскому телевидению министр иностранных дел Латвии Байба Браже после встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает LETA.

Находящаяся в Америке Байба Браже заявила, что во время встречи было полностью подтверждено стратегическое партнерство как со стороны стран Балтии, так и со стороны США.

«Мы, как сказал Рубио, идеальные союзники во всех смыслах – как в отношении США, так и в вопросах военных закупок, энергетики, евроатлантического сотрудничества, а также в отношении действий Китая в киберпространстве», – отметила Браже.

Интересно, что в перечне идеального сотрудничества с США латвийская министерка не упомянула Россию и Украину.

Бабйба Браже сообщила, что разговор Марко Рубио у нее был довольно долгим. Насколько долгим, не сообщила.

США подтвердили, что продолжат оказывать нам военную помощь, заявила Браже.

«Мы не забыты, создавалось ощущение, что это разговор со старыми друзьями, которые хорошо понимают друг друга», – рассказала министр.

Кроме беседы с американским госсекретарем Байба Браже еще собирается посетить мероприятие в честь мультфильма «Поток», удостоенного премии «Оскар», и встретиться с латвийской диаспорой.

Читайте нас также:
#сша #мид латвии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
35
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • 26-го марта

    тупыми легче управлять поэтому они идеальные исполнители, скажут плати - заплатит, скажут помри - помрёт и даже не спросит за что. тут нечем гордиться это уровень разменной монеты

    7
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го марта

    Латвия - действительно идеальный союзник в войне с китаем: в передний окоп выдвигается Байба, обнажает грудь в стиле французской Свободы - и половина армии Китая умирает от страха, а вторая - от смеха. Победа!

    13
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    26-го марта

    Официальный представитель алкоголя на дрожжах, и похоже с лицом после этого напитка, попросила чтобы её сфоткали с человеком, который явно и знать не знает ОТКУДА ЭТО ЧУДО! И в каком конце света находится странёнка, из которой она прибыла!

    17
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го марта

    Что, ещё раз на народные деньги летала на лидмашине в Америку? В первый раз зря отсидела в коридоре, на второй раз сподобилась прибыть на пожатие руки и обещание не забыть? Стоит напомнить, что обещать, это ещё не женится.

    41
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го марта

    Опять врёт. Похоже что данный министр кроме пустых разговоров и постоянного вранья вообще ничего не в состоянии что-то предъявить.

    60
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

СЗК говорит одно, а делает другое - премьер
Изображение к статье: СЗК говорит одно, а делает другое - премьер
Требование вернуть OIK не имеет оснований - эксперт
Изображение к статье: Пикет в 2019 году.
Колбасу приравнять к сигаретам: в Латвии могут обложить налогом нездоровую еду
Изображение к статье: Колбасу приравнять к сигаретам: в Латвии могут обложить налогом нездоровую еду Эксклюзив!
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге 2 115
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Язык обучения, рейтинг доверия к власти и грядущие выборы. Что завтра обсудят депутаты? 180
Изображение к статье: В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть?
В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть? 205
Изображение к статье: Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий
Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий 5 301

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему собака полезнее вина и шоколада
Lifenews
Почему собака полезнее вина и шоколада 9
Изображение к статье: Государственный Королевский Национальный балет Грузии представляет новое хореографическое шоу «Волшебная Грузия»
Люблю!
Государственный Королевский Национальный балет Грузии представляет новое хореографическое шоу «Волшебная Грузия» 7
Изображение к статье: Реконструкция выставочного зала «Арсенал» выходит на новый этап
Наша Латвия
Реконструкция выставочного зала «Арсенал» выходит на новый этап 8
Изображение к статье: Врач шокировал: у худых — больше шансов на инсульт, чем у полных
Люблю!
Врач шокировал: у худых — больше шансов на инсульт, чем у полных 22
Изображение к статье: Шедевр года в сфере строительства? В Зиепниеккалнсе посреди тротуара появилась электрошкаф
Наша Латвия
Шедевр года в сфере строительства? В Зиепниеккалнсе посреди тротуара появилась электрошкаф 21
Изображение к статье: 25 лет в заброшенной многоэтажке: мужчина в Юрмале без паспорта живёт там, куда другие боятся войти
Наша Латвия
25 лет в заброшенной многоэтажке: мужчина в Юрмале без паспорта живёт там, куда другие боятся войти 24
Изображение к статье: Почему собака полезнее вина и шоколада
Lifenews
Почему собака полезнее вина и шоколада 9
Изображение к статье: Государственный Королевский Национальный балет Грузии представляет новое хореографическое шоу «Волшебная Грузия»
Люблю!
Государственный Королевский Национальный балет Грузии представляет новое хореографическое шоу «Волшебная Грузия» 7
Изображение к статье: Реконструкция выставочного зала «Арсенал» выходит на новый этап
Наша Латвия
Реконструкция выставочного зала «Арсенал» выходит на новый этап 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео