США понимают озабоченность стран Балтии в сфере безопасности, заявила в интервью Латвийскому телевидению министр иностранных дел Латвии Байба Браже после встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает LETA.

Находящаяся в Америке Байба Браже заявила, что во время встречи было полностью подтверждено стратегическое партнерство как со стороны стран Балтии, так и со стороны США.

«Мы, как сказал Рубио, идеальные союзники во всех смыслах – как в отношении США, так и в вопросах военных закупок, энергетики, евроатлантического сотрудничества, а также в отношении действий Китая в киберпространстве», – отметила Браже.

Интересно, что в перечне идеального сотрудничества с США латвийская министерка не упомянула Россию и Украину.

Бабйба Браже сообщила, что разговор Марко Рубио у нее был довольно долгим. Насколько долгим, не сообщила.

США подтвердили, что продолжат оказывать нам военную помощь, заявила Браже.

«Мы не забыты, создавалось ощущение, что это разговор со старыми друзьями, которые хорошо понимают друг друга», – рассказала министр.

Кроме беседы с американским госсекретарем Байба Браже еще собирается посетить мероприятие в честь мультфильма «Поток», удостоенного премии «Оскар», и встретиться с латвийской диаспорой.