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Взять языковой барьер: выяснилось, как жители Латвии говорят по-латышски 5

Наша Латвия
Дата публикации: 21.02.2025
BB.LV
К языку культурней надо относиться, кунги!

К языку культурней надо относиться, кунги!

ФОТО: LETA

Странные порой происходят дела в нашей любимой Латвии: чем дольше живем вместе, тем острей поднимается вопрос знания госязыка. Хотя, казалось бы, отчего?

Ведь с каждым годом на «лингвистический рынок» выходят тысячи выпускников школ, где обучение теперь ведется исключительно на госязыке. Но если не слушать некоторых кликушествующих дамочек, коим теперь выделили места в избирательных списках вполне популярных национальных партий, то ситуация выглядит совсем иной.

Номер один после родного

Опросы общественного мнения в Латвии показали внушительную роль госязыка – он даже кое в чем опередил английский: «Из всех не родных языков, которыми владеют респонденты, латышским языком они владеют лучше всего». В цифрах это выглядит так:

  • 41,1% – «с латышским очень хорошо, хорошо»;

  • 33,6% – «средне»;

  • 16% – «слабо»;

  • 5,2% – «очень слабо»;

  • 1,6% – «не понимаю»;

  • 2,5% – «затрудняюсь сказать».

Это опрос респондентом возрастной категории от 18 до 75 лет. Если же взять более молодую часть, то:

  • 53,9% – «владею хорошо, очень хорошо» – и это серьезный прогресс по сравнению с 2007 годом, когда таковых было всего 39%.

На примере моей собственной семьи: сыновья язык выучили именно что «по жизни»: старший благодаря работе в логистике – надо постоянно общаться с разнообразным руководством; младший из-за спорта – в баскетболе у нас языком тренеров и соревнований является латышский. Хотя, возможно, если бы он увлекался боевыми единоборствами, дополнительного лингвистического эффекта бы не возникло...

Как же его выучить?

Говорят, если хочешь научиться плавать – надо лезть в воду. Так же осваивают и языки.

По мнению тех же респондентов, 1-я рекомендация – это ежедневная коммуникация на латышском: в быту, на работе, в семье. Погружение в языковую среду, применение языка в общественных местах – в том числе и с теми, для кого он не является родным – отметили 58,7 процента.

Только на 2-м месте – и с существенным отрывом! – идет обучение: 29,4 процента респондентов отметили важность курсов, самообразования, учебных заведений.

На 3-м месте – коммуникация с помощью средств культуры и массовой информации: 16,1 процента погружаются в латышский в интернете, при просмотре телевизора, фильмов, прослушивании радио и аудио и т.д.

Тут бы мы все же соединили бы данный фактор с первой «статьей», ведь при выполнении ежедневных надобностей радость человеческого общения ныне заменяет коммуникация онлайн. К примеру, для того, чтобы заплатить ежегодно приходящий к нам налог на недвижимость, сегодня требуется открыть личный кабинет на портале Latvija.lv, отыскать квитанцию, затем перейти в интернет-банк... Словом, масса действий в латышском, естественно, языковом пространстве.

Ну и на 4-е место участники опроса поставили «позитивное лингвистическое отношение, собственную мотивацию». Или «уважение к государству». Как написал в социальной сети один мой знакомый экс-москвич: «Если ты любишь Латвию, Латвия любит тебя». Хотя, положа руку на сердце, Григорий Иваныч более чем за десятилетие пребывания в нашей республике не овладел госязыком и на уровень B1. Но так искренне говорит слово paldies, что в его благонамеренности сомнений не возникает.

Однако, несмотря ни на что, у него, скорее всего, не будет больше возможности купить недвижимость в нашей стране: граждане «государств-агрессоров» такого права скоро лишатся по специальному законопроекту Сейма.

А ведь как было бы славно: сдал язык на высший уровень – можешь купить квартиру в Вецриге или в Юрмале; на средний – в спальном микрорайоне столицы; лишь низшую категорию осилил – поезжай в краевой центр, там тоже люди живут. Заодно и владение госязыком подтянешь.

Tikai latviski!

Немаловажным трендом, который отметило Агентство латышского языка в своем исследовании, является превращение нашей страны из де-факто билингвальной – в моноязычную. По опросам, латышский язык в последнее время стал монопольным:

  • в работе, общении с коллегами – на 42,3%;

  • в работе, при общении с клиентами и партнерами – на 34%;

  • во время рабочих совещаний и обсуждений – на 62,7%;

  • в общении в магазинах и на улице – на 40,3%;

  • при разговорах в Латвии с незнакомыми людьми – на 45,4%.

В последнем случае, разумеется, бывают и забавные ситуации, когда начинаешь разговор со случайно встреченным человеком на госязыке. Он тебе отвечает тоже на нем, но что-то в акценте смущает нас обоих – и мы переходим на русский. Как говорится, «все мы люди, все мы человеки».

Однако если бы я оказался вынужден пообщаться с людьми, предположим, на улице города Валмиеры или Даугавпилса, то все-таки изначально выбирал бы наиболее статистически приемлемый вариант.

В общем же и целом с 2019 года в неформальных ситуациях зафиксировано увеличение доли применения латышского языка на 7%. Что тут скажешь – хорошо, но мало. Изменения-то на самом деле в пределах 1% в год. И это в атмосфере нешуточного политического стимулирования, которое по большей части можно считать довольно-таки смехотворным – к примеру, изгнание русского меню из банкоматов.

Можно ли забыть русский?

Вопрос, который зачастую поднимается в публичном пространстве, задается порой на довольно высокой полемической ноте, причем преимущественно в социальных сетях, и в такой тональности, что вспоминаешь классическое «как страшно жить!». В качестве примера обычно приводится какая-нибудь языковая калька, которую дорогое дитя принесло из школы.

Или, например, весьма модным в кругах скептически настроенных интеллектуалов стало высказывание о том, что «наш русский театр больше не русский». Как будто бы авторы подобных тезисов денно и нощно перечитывают, предположим, пьесы Николая Островского.

Между тем думается, что забыть язык, по количеству носителей превосходящий латышский минимум раз в 100, можно сегодня только в случае полного отсутствия средств коммуникации. А это маловероятно – при полной-то смартфонизации населения. Ведь не секрет, что некоторые функции, задумывавшиеся как способы общения, сегодня превратились в СМИ – взять тот же самый Telegram, который преподносит медийные файлы с тех ресурсов, которые в Латвии официально заблокированы.

Ну и в отношении повседневной языковой практики наши люди настроены все же довольно-таки гибко. Ведь если ты сам не пожелаешь с незнакомцем выстраивать отношений на его родном языке, то, скорее всего, он пойдет тебе навстречу. И по статистике всего лишь 15,8% лиц русской национальности в Латвии ответили, что «уличные разговоры» с ними ведутся исключительно на латышском.

«Лингвистическое поведение по-прежнему есть значимый фактор, который негативно влияет на применение государственного языка», – ворчливо заявило по сему поводу Агентство государственного языка.

Но вот мне так не кажется, ибо способность идти на взаимные уступки и обоюдная вежливость – это как раз то, что нужно нашей стране в столь непростой внешней обстановке.

#латышский язык
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (5)

  • Мп
    Мимо проходил
    23-го февраля

    А вы, bory tchist, таким желчным стали до участия в гей-параде или после? Что, с вами там не так обошлись? Сочувствую...

    1
    0
  • ИП
    Игорь Пименов
    22-го февраля

    Только, наверное, не Николай Островский, а Александр. Николай Островский не был драматургом, он автор «Как закалялась сталь».

    5
    0
  • 21-го февраля
    • ... И, представьте себе, как-то сама собой из моей старинной фамилии "Мерзляев" вдруг исчезла буква "Л". Так что я, и потомки мои. теперь именуемся... М-м-м... м-ме... мерзя... не могу произнести!"
    39
    2
  • Д
    Дед
    21-го февраля

    Мне понравилось о взаимной вежливости. Отобрать у детей учится на родном языке, это супервежливость!

    166
    5
  • bt
    bory tchist
    Дед
    21-го февраля

    дед, ты таким ущербным родился или стал – после того как поселился (или родители привезли) в Латвии?

    3
    65
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