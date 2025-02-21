«Как студентке с малышом прожить на 171 евро в месяц?!»

Будущие мамы, которые учатся в вузе и не работали официально, могут рассчитывать на минимальные пособия, которые, несмотря на демографический кризис, остаются шокирующе низкими, пишет jauns.lv.

Какие выплаты доступны студенткам?

Согласно информации Государственного агентства социального страхования (VSAA), если женщина учится и не является социально застрахованной, после рождения ребёнка ей полагаются:

единовременное пособие – 421,17 евро пособие по уходу за ребёнком – 171 евро/мес. до 1,5 лет, затем 42,69 евро/мес. до 2 лет государственное семейное пособие – 25 евро/мес. (начиная с момента, когда ребенку исполнится год).

При этом даже если мама начнёт работать, пособие по уходу за ребёнком в размере 171 евро продолжат выплачивать в полном объёме.

Резкая критика и проваленная реформа

Руководитель организации Mammām un Tētiem Инга Акментиня-Смилдзиня раскритиковала ситуацию, назвав её «немыслимой»: «В стране демографический кризис, а мамы без соцстраховки вынуждены выживать с ребёнком на 171 евро в месяц!»

Статистика, к слову, подтверждает катастрофическое снижение рождаемости: в 2023 году в Латвии родилось 12 571 ребёнок, тогда как несколько лет назад этот показатель достигал 18 000–20 000. Для сравнения: в Литве в 2023-м появилось на свет 18 673 малышей, в Эстонии – 9646.

В конце 2023 года Министерство благосостояния предлагало увеличить пособие по уходу за ребёнком до 377 евро (50% от медианного дохода), но правительство и Сейм отказались утвердить этот законопроект. Впрочем, несмотря на отказ, сообщается, что обсуждение этого вопроса в ближайшее время продолжится.