Baltijas balss logotype

«Как студентке с малышом прожить на 171 евро в месяц?!» 1

Наша Латвия
Дата публикации: 21.02.2025
grani.lv
«Как студентке с малышом прожить на 171 евро в месяц?!»

Будущие мамы, которые учатся в вузе и не работали официально, могут рассчитывать на минимальные пособия, которые, несмотря на демографический кризис, остаются шокирующе низкими, пишет jauns.lv.

Какие выплаты доступны студенткам?

Согласно информации Государственного агентства социального страхования (VSAA), если женщина учится и не является социально застрахованной, после рождения ребёнка ей полагаются:

единовременное пособие – 421,17 евро
пособие по уходу за ребёнком – 171 евро/мес. до 1,5 лет, затем 42,69 евро/мес. до 2 лет
государственное семейное пособие – 25 евро/мес. (начиная с момента, когда ребенку исполнится год).

При этом даже если мама начнёт работать, пособие по уходу за ребёнком в размере 171 евро продолжат выплачивать в полном объёме.

Резкая критика и проваленная реформа

Руководитель организации Mammām un Tētiem Инга Акментиня-Смилдзиня раскритиковала ситуацию, назвав её «немыслимой»: «В стране демографический кризис, а мамы без соцстраховки вынуждены выживать с ребёнком на 171 евро в месяц!»

Статистика, к слову, подтверждает катастрофическое снижение рождаемости: в 2023 году в Латвии родилось 12 571 ребёнок, тогда как несколько лет назад этот показатель достигал 18 000–20 000. Для сравнения: в Литве в 2023-м появилось на свет 18 673 малышей, в Эстонии – 9646.

В конце 2023 года Министерство благосостояния предлагало увеличить пособие по уходу за ребёнком до 377 евро (50% от медианного дохода), но правительство и Сейм отказались утвердить этот законопроект. Впрочем, несмотря на отказ, сообщается, что обсуждение этого вопроса в ближайшее время продолжится.

5
16

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го февраля

    Всё нормально.☠️ В связи с геополитической ситуацией нужно потерпеть. 🤧

    5
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео