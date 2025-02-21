Baltijas balss logotype

Топливо в Елгаве по 1 евроценту за литр?! Водителям повезло - заправили баки почти бесплатно 1

Наша Латвия
Дата публикации: 21.02.2025
BB.LV
Топливо в Елгаве по 1 евроценту за литр?! Водителям повезло - заправили баки почти бесплатно

На Facebook появилось видео, снятое местным жителем, на котором водитель радуется, заправляя свой автомобиль топливом по цене 1 цент за литр.

Как поясняется в описании видео, инцидент произошел в Елгаве, на автозаправочной станции «Circle-K» на улице Миера. Невероятно низкая цена могла быть вызвана технической ошибкой, но насос работал, и система позволяла заливать топливо по невероятно низкой цене.

В результате водителю удалось заправить в бак 80 литров топлива, заплатив всего 80 евроцентов.

Руководитель топливной категории «Circle K» Гатис Титовс подтвердил порталу: «Сегодня утром из-за четырех системных ошибок на АЗС Circle K в Елгаве цена на топливо на короткое время отображалась некорректно — 1 цент за литр. Техническая ошибка была быстро обнаружена и исправлена».

«Клиенты которые успели заправиться топливом по неверно указанной цене, сегодняшний день стал особенно удачным, и разницу в счете возвращать не придется — транзакция остается в силе, как и была на момент заправки», — сказал он.

#цены #за рулем
61
1

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го февраля

    Накинут по пару центиков на литр и быстро отобьют недостачу.🙄

    12
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео