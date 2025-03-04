Проект нового Закона о дорожных пошлинах рассматривается сегодня в Кабинете министров. Его можно считать лебединой песней министра сообщения Каспарса Бришкенса. Песня — крутая!

За два года — в 20 раз больше штрафов

Почему вообще потребовался новый закон? Читаем раздел "Описание проблемы": "В Латвии не введена пошлина на использование инфраструктуры, потому невозможно достаточно мотивировать общество проезжать меньше расстояний на более загрязняющих автомобилях".

С 2030 года предлагается взимать денежку в зависимости от расстояния, которое проехал автомобиль, а также от типа транспортного средства.

"Государство сможет определять и применять пошлину дорожной инфраструктуры за использование определенного участка вновь построенной дороги, а также больше концентрироваться на применении принципа "Загрязняющий платит".

Нормативная база, в принципе, позволяет это сделать. Ведь 1–я часть 6–й статьи Закона об автодорогах предусматривает, что "государственные автодороги и автодороги и улицы самоуправлений используются бесплатно, если законом не определено иное".

К примеру, в Юрмале с недавних пор действует круглогодичная плата за въезд — 3 евро. И вот результат: если в 2021–м и 2022 году фиксировалось соответственно 401 и 476 нарушений режима въезда в год, то после изменения режима, в 2023 году, стало 8245 зафиксированных нарушения.

Также и сумма штрафов выросла двадцатикратно — с 200,5 и 238 тысяч евро в год, до 4,127 миллиона!

Категории льготников

"Все более возрастает число нарушений, фиксируемых техническими средствами, не останавливая транспортное средство, — отмечается в аннотации к новому закону. – Владелец транспортного средства может быть наказан за неуплату налога на использование автодорог даже несколько раз в день…"

Теперь камер понатыкают по всей ЛР и взымать будут за каждый км. Однако в среднесрочной перспективе появятся и исключения, и вот кому:

"1. Транспортным средствам, чье движение по автодорогам имеет случайный характер и которые используют физические или юридические лица, чьим главным занятием не являются автоперевозки

Транспортным средствам, проводящим самоперевозки Транспортным средствам, освобожденным от требований установки и использования регистрационных контрольных устройств Транспортным средствам, чья полная масса не превышает 7,5 т и используемых для перевозки материалов, устройств или механизмов, предусмотренных для использования водителем транспортного средства в ходе работы Транспортным средствам, используемым или принадлежащим лицу с инвалидностью Безэмиссионным транспортным средствам с полной массой до 4,25 т"

Электронная система взимания пошлины все просчитает и снимет средства — дистанционно. Прежде всего, разумеется, возьмутся за большегрузы, автобусы и прочих коммерсантов. Самоуправления установят улицы, по которым проезд будет платным. К примеру, в Саулкрасты таковой наверняка станет улица Ригас.

В документе, кроме прочего, есть масса ссылок на директивы Евросоюза. Теперь дело за немногим — осталось принять Сейму.