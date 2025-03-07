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В Латвийском центре инфектологии были удалены первые в этом году клещи 0

Наша Латвия
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
В Латвийском центре инфектологии были удалены первые в этом году клещи
ФОТО: Виталий Вавилкин

В Латвийском центре инфекционных заболеваний (ЛЦИ) Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) Первые два клеща 2025 года были удалены к марту , сообщили в больнице, передает ЛТВ.

Врачи Восточной больницы обращают внимание и напоминают нам, что клещевой энцефалит и болезнь Лайма могут иметь серьезные последствия, поэтому важно защитить себя. Также зимой и ранней весной, выходя на улицу или работая в отапливаемой теплице, следует остерегаться клещей, а по возвращении домой обязательно проверить наличие укусов.

В больнице отметили, что вакцинация от клещевого энцефалита важна, и делать ее можно в течение всего года. Однако при обнаружении присосавшегося клеща важно следить за своим самочувствием: если вы испытываете головные боли, лихорадку, ломоту в теле или повышенную утомляемость, следует немедленно обратиться к врачу.

«Многие уже начали выращивать растения в отапливаемых теплицах, но часто даже не догадываются, что клещи живут именно там. А если еще светит солнце, то это как раз тот момент, когда клещ ищет жертву, которая пришла сама и часто даже не думает о подходящей одежде».

Следует помнить, что клещи обитают не только в лесу, на лугу или в парке, но и в вашей садовой теплице.

Отдельно стоит упомянуть нашу традицию ожидания весны и сжигания веток. Когда мы ломаем ветки березы, мы кладем их на землю, а затем собираем и приносим домой! Но клещи часто уже просыпаются от спячки и выползают на поверхность земли – они цепляются за эти ветки, а люди сами приносят их в свои дома, где клещ в тепле ищет себе пищу. Это может быть домашняя кошка, собака и, конечно же, человек!» — пояснила Байба Розентале, руководитель ЛЦИ и профессор Рижского университета имени Страдыня.

В 2024 году в Восточной больнице проходили лечение 67 пациентов, инфицированных клещевым энцефалитом, у 32 пациентов была диагностирована болезнь Лайма, у шести пациентов была выявлена инфекция эрлихиоза.

Всего в 2024 году в Восточной больнице у пациентов было извлечено 1169 клещей. В 2024 году в лаборатории ЛЦИ на клещевой энцефалит был проверен 141 клещ — ни один из них не инфицирован, на боррелиоз Лайма проверен 151 клещ, из них инфицированы 47 клещей или 31%.

Врачи Восточной больницы призывают всех следовать календарю вакцинации и вовремя сделать ревакцинацию или принять решение о первой прививке от клещевого энцефалита, предварительно обсудив вопросы вакцинации со своим семейным врачом. Прививка необходима людям, которые активно путешествуют. Если раньше вакцинацию от клещевого энцефалита рекомендовалось проводить ранней весной, то теперь это рекомендуется делать в любой месяц года или в соответствии с вашим календарем вакцинации.

#больницы #клещи
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