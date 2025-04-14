Если не умираете - придется заплатить 90 евро: люди в шоке от действий «скорой» на Тейке

Случай, о котором поведал мужчина в соцсетях, вызвала волну возмущения. Перед отъездом в деревню житель района решил поздравить знакомую продавщицу цветов с Вербным воскресеньем. На его вопрос о настроении женщина грустно ответила: "Плохо". Как оказалось, ее коллега по торговле в этот день серьезно пострадала. По словам рассказчицы, женщина поскользнулась в подвале дома, где они хранят цветы, и упала, получив травму. Сильная боль не позволила ей подняться. Сын, приехавший на помощь, не смог ее вывести — пострадавшая не могла ступить и шага. Родственники позвонили в скорую, но там ответили примерно следующее: "Она не умирает, значит, помощь может быть платной — 90 евро". Отчаявшиеся родные и знакомые были в шоке. Спустя какое-то время скорая все-таки приехала.

Мужчина признался, что сам лишь дважды в жизни вызывал скорую помощь — при аппендиците и отравлении — и никогда не слышал от диспетчеров ничего подобного. По его словам, эта история позорна и наводит на мрачные размышления: "Что-то в нашей стране, похоже, действительно идет не так...".

В комментариях люди разделили возмущение, кто-то поделился и своим опытом - и хорошим, и плохим: "Что-то подобное произошло и у меня с 80-летней мамой. Полтора года назад. Получил счет после звонка в скорую. Хотела поспорить, но мама отговорила...";

"Как-то хочется защитить скорую, потому что мой опыт показывает, что именно (и только) медики этих бригад оказывают помощь быстро и бескорыстно. Проблемы начинаются в приемной палате больницы, где на переднем плане всемогущие алгоритмы".

В комментариях отметилась и Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи. Вот как она прокомментировала эту ситуацию: "Служба неотложной медицинской помощи предназначена для спасения жизней. Для выполнения этой задачи нам необходимы свободные бригады. Поэтому мы можем направить бригаду на вызовы, не угрожающие жизни, только в том случае, если на тот момент у нас есть свободные ресурсы. Если таких бригад нет, подобные вызовы выполняются в течение 2 часов, и за них может быть выставлен счет, если причина вызова окажется незначительной.

В таких ситуациях решают минуты, и никто бы нас не понял, если бы мы не прибыли вовремя, потому что одна бригада помогала продавщице цветов выбраться из подвала, вторая — ухаживала за 40-летним мужчиной с похмельем, а третья — помогала с травмой руки доехать до травмпункта... В данном случае мы прибыли в течение часа. Это соответствует стандарту для вызова с низким приоритетом. Предупреждение по телефону о возможной плате предусмотрено правилами Кабинета Министров. Все выполнено в соответствии с нормами".

Позже она же добавила: "Мы проверили вызов. Время поступления звонка — 13:34. Бригада прибыла по адресу — 14:06. Пациентке оказана обезболивающая помощь, наложена иммобилизация, она была вынесена из подвала в 14:19. Транспортировка в стационар начата в 14:26. Отметок о платной услуге нет. Доставлена в стационар в 14:46".