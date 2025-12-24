Часто сообщается о случаях, когда поездка в общественном транспорте оборачивается для людей неприятным опытом. Одних возмущают безбилетники, других — поведение контролёров, но есть группа, которая нередко остаётся наименее защищённой — это дети и молодёжь, пишет LA.LV.

На платформе социальных сетей Threads Диана подняла вопрос о качестве работы "Rīgas satiksme". Женщина не скрывает своего недоумения и спрашивает, действительно ли школьников регулярно высаживают из общественного транспорта.

Что об этом думают другие пользователи соцсетей?

Лаура отмечает, что "вонючих пьяниц" контролёры не трогают и позволяют им спокойно ездить, тогда как на детей легче накричать и проявить своё превосходство.

"Если я вижу в транспорте вонючего пассажира, и контроль просит предъявить билет, я говорю — сначала высадите этого вонючего, тогда покажу. Я всегда встану на сторону детей с школьными рюкзаками, которых пытаются высадить", – делится в комментариях Илзе.

Своим опытом делится и Даниэла. Она вспоминает, как однажды в школьные годы забыла дома свою карточку e-talons.

"Контролёрша сказала мне: ‘Такая молодая, а уже нарушаешь закон’. Такие слова они не говорят пьяным. Возможно, потому что боятся — мужчины часто бывают агрессивны", – считает Даниэла.

Она добавляет, что несовершеннолетнего ребёнка высадить гораздо легче.

Особенно тревожную ситуацию описывает Мадара: "Однажды совсем недавно я видела, как на моих глазах контролёр спрашивала у ребёнка лет 10, как он планирует оплатить проезд, и если не может, то пусть едет с ними до конца маршрута (в Иманту), там разберутся.

Я вышла в центре, не знаю, чем всё закончилось, но это было абсолютно ненормальное поведение. Обычно я слышу, как вежливо напоминают, а не так. Ребёнок был напуган, даже не смог ничего ответить. И в то же время другая контролёрша пыталась сказать какому-то вонючему пассажиру, что надо выйти 😀 какой-то сбой в матрице".

Пояснение от "Rīgas satiksme"

На критику жителей отреагировала и компания "Rīgas satiksme". Представители предприятия поясняют:

"Детей до 14 лет нельзя высаживать из общественного транспорта, поэтому просим предоставить более точную информацию о случившемся: дату, время и маршрут.

Дети, как и любой другой пассажир, имеющий 100% скидку на проезд, обязаны регистрировать поездку, так как именно по этим регистрациям мы получаем финансирование от самоуправления или государства. Как уже было указано, контролёры могут вежливо напомнить детям о необходимости регистрации, но высаживать их нельзя".

Что делать ребёнку, если контролёр требует покинуть транспорт?

На этот вопрос порталу LA.LV ответил представитель ГАО "Автотранспортная дирекция" (ATD). Он пояснил, что контролёр перевозчика имеет право высадить пассажира, который пользуется общественным транспортом без оплаты или действительного билета и отказывается оплатить штраф, пригласив его добровольно выйти на следующей остановке или в месте контроля (на маршруте городского значения).

Если пассажир, не купивший билет, отказывается подчиниться просьбе контролёра, тот вправе вызвать полицию, чтобы высадить пассажира принудительно.

Также он отметил, что водитель общественного транспорта имеет право не пускать в транспорт и высадить пассажира, если тот пользуется услугами без оплаты или действительного билета, или нарушает требования нормативных актов, касающихся эпидемиологических ограничений, пригласив добровольно выйти на следующей остановке или в месте контроля (на городских маршрутах).

Что касается детей, то несовершеннолетнего до 15 лет можно высадить из общественного транспорта только в сопровождении до ближайшего полицейского участка.

Что делать родителям, если ребёнка высадили?

"При инцидентах с несовершеннолетними в общественном транспорте родителям в первую очередь следует обратиться к конкретному перевозчику, чьими услугами пользовался или хотел воспользоваться их ребёнок. Параллельно с этим можно подать заявление и в Автотранспортную дирекцию", – поясняет представитель ATD.

Общественный транспорт пользуется спросом

Как сообщает агентство LETA, в ноябре услугами рижского общественного транспорта воспользовались 10 066 826 пассажиров, что на 0,3% больше, чем в ноябре прошлого года. Также в ноябре число пассажиров превысило 10 миллионов.

Больше всего пассажиров перевезено автобусами, за ними следуют троллейбусы и трамваи. По популярности среди маршрутов неизменным лидером остаётся трамвай №1, перевёзший 1 066 297 пассажиров. Среди троллейбусов лидирует маршрут №15 с 547 973 поездками, а среди автобусов – маршрут №3 с 620 900 перевезёнными.

В общей сложности в ноябре перевезено 4 360 241 пассажир автобусами, 3 427 134 троллейбусами и 2 279 451 трамваями.

Услуги рижского общественного транспорта обеспечиваются по 79 маршрутам, включая семь трамвайных, 22 троллейбусных и 50 автобусных линий.

LA.LV