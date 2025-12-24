Baltijas balss logotype
Итоги-2025: латвийские цены на еду как снег в Латвии – не падают 8 1989

Наша Латвия
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Итоги-2025: латвийские цены на еду как снег в Латвии – не падают
ФОТО: LETA

Без инфляции в 2025 году не обошлось. Борьбой с инфляцией продуктовой розницы боролись весь год, собирали круглые столы, вызывали на ковер торговцев…

В итоге 38% респондентов указали, что "низкоценовая корзина" помогла сократить расходы на покупки, а 28% признали, что расходы не изменились.

Цены в прошлом месяце, по сравнению с прошлогодними, для потребителей увеличились на 3,8%, а на продукты и безалкогольные напитки – и вовсе на 5,2%.

Все рекорды подорожания побил кофе – рост на 34,1%, что переместило даже скромные пачечки в разряд эксклюзивных товаров подобно икре, которые теперь упаковывают в специальные сетчатые обертки с "охранной" блямбой. И это вдобавок к воротам, которые на выходе из торгового зала должен миновать клиент, приложив к сканеру штрих-код чека. Высокие технологии. Высокие отношения! А иными словами: посетителей супермаркетов априори подозревают в воровстве еды.

Главный экономист шведского банка в Латвии Лива Зоргенфрейя, радуется "зато цены на фрукты и сыр снижаются и цена на сахар так и вовсе ниже на 30%, чем годом ранее". А вот ее коллега из Банка Латвии Иева Опмане указывает, как на потребительской корзине отражается рост тарифов на электричество. К зиме доля возобновляемых источников – ветра и солнца – падает, в морозы востребованным становится даже почти что криминальный газ (разумеется, он у нас теперь исключительно из союзных государств), и оттого счетчик, хотя и демонополизированный, все равно накручивает. Тем более, что энергетическая составляющая укладывается и в производство той же пищевки.

Прогноз банкиров и экспертов на 2026 год – рост цен «всего» на 3% – выглядит уж слишком оптимистично. Не будем забывать, что народное хозяйство Латвии все-таки слишком маленькое, и к тому же открытое не только глобальным бурям, но даже и региональным сквознякам.

А когда появляется неожиданная возможность заработать, к примеру, на транзите белорусских минеральных удобрений, коим в декабре отменил санкции сам Дональд Трамп – то делается высокомерная личина, мол, "мы не такие". Хотя, быть может, это была бы единственная возможность поддержать еле-еле выживающий железнодорожный транспорт.

#транзит #цены #санкции #инфляция #энергетика #продукты #экономика #тарифы #итоги года
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(8)
  • LO
    Lana OOAK
    26-го декабря

    Зато они себе любимым не забывают регулярно выписывать премии, повышать зарплаты и ко всему этому ещё и разные дотации получают на покрытие расходов. Как так то?

    0
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    25-го декабря

    Одну вашу статейку читал)))))))))))Из-за отсутствия -:это цитата!!!-:НЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ ВОЛИ,СЕЙМ УШОЛ НА КАНИКУЛЫ!!!!!!!!!!!!РАНЬШЕ....!!!!!ПЕРЕВОЖУ.ДЕНЕГ НА ВОРОВАЛИ,НАМ ХВАТИТ,ОСТАЛЬНОЕ ВОРОВСТВО У НАСЕЛЕНЕЯ ,ПЕРЕНЕСЁМ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД...И БЛАГОПОЛУЧНО СВАЛИЛИ ИЗ СТРАНЫ-(ПОКА)-НА КУРОРТЫ.....КОПИЯ юкраина!!!!!! Да и бог с вами.РАЗ МОЛЧИТЕ,ВИДИМО ВАМ НРАВИТЬСЯ,КОГДА ВАС ВЕРТЯТ ))))))))))))))

    2
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    25-го декабря

    Мне вот интересно..А ПОЧЕМУ ВАШИ НЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ВОЛИ НАРОДА НЕ ПОДНИМАЮТ ВОПРОС О ПОДНЯТИИ З/П....!!!!!!! КАК У ЭУРОПЕ))))))))))))))МНЕ НАЧАЛЬНИК ЗАПЛАТИЛ В КАЧЕСТВЕ ПРЕМИИ 3000ЕВРО.ПРОСТО ТАК!!!! НЕ СЧИТАЯ З/П...И ПОЛУЧИЛАСЬ НЕ ПЛОХАЯ ТАКАЯ З/П...НО Я НЕ ЖИВУ У ВАС...В ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЕ ЛАТВИЯ..КОГДА-ТО ЖИЛ...И СЛАВА БОГУ УЕХАЛ....ЭТО ГЕНОЦИД,ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ....

    3
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    25-го декабря

    Страна банкрот...О каком падении или смягчении налоговой нагрузки вы говорите.ЕСЛИ ЭТИ УШЛЁПКИ НЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ВОЛИ НАРОДА....РЕШИЛИ,ЧТО ЖИТЬ В ДОЛГ-ЭТО НАфСЕГДА...)))))))))))))У ЭТОГО ЗЕМЛЕОБРАЗОВАНИЯ,ПО УМОЛЧАНИЮ,НЕТ БУДУЩЕГО.!!!! ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА....

    5
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    24-го декабря

    Цены поднимают целенаправленно те , кому это выгодно, а падает уровень жизни трудящихся.

    21
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Vards Uzvards
    25-го декабря

    Когда падает покупательная способность народа-падает и ВВП !!!!! ЭТО ЗАКОН ЭКОНОМИКИ...!!!!! НО ТАК КАК ВВП ,МИНУСОВОЕ,ЧТОБЫ ВАМ НЕ ПЕЛИ СМИ...!!!! ЗАЙДИТЕ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МВФ.И ВСЁ САМИ УВИДИТЕ...ЭКОНОМИЧЕССКАЯ ПОЛИТИКА ТАКОВА,ЧТО ЭТИ ВНОСЯТ В ПРИБЫЛЬ,ВЗЯТЫЕ В ДОЛГ ДЕНЬГИ...И ПОДАЮТ ЭТИ ЦИФРЫ!!!! ЭТО ОБМАН...ТАК И РУМЫНИЯ ДЕЛАЕТ И МНОГИЕ ДРУГИЕ СТРАНИШКИ.....ВОТ ВАМ И ДОХОД!!!-типо...!! А ПО ФАКТУ -ЭТО ОБМАН....!!!!! ВОТ ТАК ЖИВЁТ латвия СЕЙЧАС....

    4
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го декабря

    Как же так, неужели местным властям верить нельзя? -- Так я им с 1991 года не верю и ничего себе жив - здоров. Чего и вам всем желаю!

    36
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го декабря

    День назад куча местных экономистов уверяла, что цены падают. Как же так, неужели местным властям верить нельзя? :) Вопрос риторический, если что...

    53
    1
Видео