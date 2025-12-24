Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Собирают подписи за отмену налога на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц 7 10233

Наша Латвия
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Собирают подписи за отмену налога на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц
ФОТО: dreamstime

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

Как представитель инициативы указан Янис Иннус. Для компенсации отменённого налога он предлагает включить его в уже существующий акциз на топливо. Это означало бы, что налог за содержание транспортного средства уплачивался бы пропорционально пройденному расстоянию и количеству потреблённого топлива, а не как фиксированная ежегодная плата, поясняет Иннус.

По его мнению, таким образом был бы достигнут более полезный и справедливый принцип – размер выплаты напрямую зависел бы от интенсивности использования дорожной сети. Подобная модель, при которой налог включён в цену топлива, уже введена и доказала свою эффективность в Литве и Эстонии, подчёркивает представитель инициативы.

Он также акцентирует, что это позволило бы снизить административную нагрузку, а уплата налога для частного лица стала бы автоматической, так как включалась бы в повседневные расходы на топливо.

Читайте нас также:
#Эстония #налоги #Латвия #транспорт #акциз #топливо #автомобили #инициатива
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
55
3
0
3
0
0

Оставить комментарий

(7)
  • DD
    Dmitrijs Drobisevskis
    25-го декабря

    Сегодня есть группы граждан, которые не платят транспортный налог. Например инвалиды I, II, и III группы. После включения налога в акциз на топливо, им придется его оплачивать. Это неправильно.

    7
    10
  • AI
    ALEKSEJS IVANOVS
    25-го декабря

    Ну какие наивные люди))что бы этот налог отменить, государству надо придумать где взять 500 млн., а сечиас это огромная сумма, и что бы компенсировать ее придеться либо пенсии сделать с 70 лет, либо принять схожее радикальное решение из разряда фантастики)

    18
    4
  • свп
    сила в правде
    24-го декабря

    А теперь идем открывать сайт маныбалсы. И что мы видим? О! Дивный латышский мир! Поразительные вещи можно узреть! Предложение о том, что какой-то там концертный зал не передавать в частные руки - набрано 9165 голосов И это с 17 декабря, за неделю. А за отмену транспортного налога - 113 голосов. С 20 января. Более месяца висит. НУ, наверное людям не надо отменять. и наверное нужно еще и поднять. А что-там с отменой налога на единственное жилье? собирали ж подписи! Тоже не собрали?

    63
    0
  • A
    Aleks
    24-го декабря

    ,,Пролетарии всех стран-обьединяйтесь!,, ,,Евреи всех стран-не прибедняйтесь!,, Особенно это относится к ,,латышам,,в правительстве и Сейме и других госструктурах 😈

    49
    5
  • Д
    Дед
    24-го декабря

    Так во всей Европе. Вначале истории с акцизом он был полностью включен в дорожный фонд, и с него ремонтировались дороги. В Латвии, по-моему Репше присоединил акциз к общему бюджету, и сказал,что деньги на дороги выделят. В первые годы выделяли, потом перестали, для ремонта дорог пришлось вводить еще налог, но теперь и его дербанят, для этого ввели виньетки. Денег в бюджете не хватает, где то нужно брать, потому инициативу никто не заметит, даже, если соберет миллион подписантов.

    79
    2
  • АП
    Алексей Попович
    24-го декабря

    Логично и справедливо. Забавно, что в Литве этот налог заложен в стоимость топлива, но топливо там дешевле, чем в Латвии.

    108
    1
  • Д
    Дед
    Алексей Попович
    24-го декабря

    Все правильно, в Латвии акциз выше, чем в Литве, но идет он в общий бюджет, а не на дороги. Кстати, в Латвии акциз платят даже на топливо, которое не для дорог, то есть крестьянское и для отопления. Такого нет ни в одной стране ЕС, и этот тоже акциз каждый год поднимают.

    71
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сегодня ветер задует с новой силой, похолодает и пойдет снег (дополнено)
Изображение к статье: Улыбаемся, головка показалась! Правда о съемке родов в латвийских больницах
Изображение к статье: За счет отпуска: аналитики советуют отменить в Латвии перенос выходных
Изображение к статье: Итоги-2025: Это жилье – уже не мое? Рижское домоуправление с первого раза продать не удалось Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео