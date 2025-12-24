Baltijas balss logotype
Чуда не будет! На Рождество придётся обойтись без зимней погоды 3 445

Наша Латвия
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Чуда не будет! На Рождество придётся обойтись без зимней погоды
ФОТО: LETA

В первый день Рождества зимней погоды ожидать не стоит, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

25 декабря небо будет облачным, однако местами в западных и центральных районах проглянет солнце.

На востоке страны временами ожидаются небольшие осадки — в первой половине ночи снег, а с утра дождь и мокрый снег. В отдельных местах дороги будут скользкими.

Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, после полудня на побережье, а вечером и на востоке страны порывы ветра достигнут 15–17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха в большинстве районов опустится до +1…-3 градусов, на побережье — +1...+4 градуса. Днём максимальная температура составит 0…+4 градуса, местами на побережье — на градус выше.

#рождество #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #дождь #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го декабря

    Погода в Латвии, как власть - дурная и непредсказуемая.

    11
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го декабря

    Чуда не будет! -- Чудо будет если улицы в Риге снегом завалит, а убирать будет не за что, потому что все премии в Рижской думе родне раздали, чтобы было с чем по курортам трепаться!

    14
    2
  • П
    Процион
    24-го декабря

    Не в первый раз. Я уже забыл, когда на Новый год была нормальная погода: с лёгким морозцем, со снегопадом и пр. Обычно — постоянная сырость, лужи и слякоть под ногами. Уже привыкли.

    11
    2
Читать все комментарии

