В первый день Рождества зимней погоды ожидать не стоит, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

25 декабря небо будет облачным, однако местами в западных и центральных районах проглянет солнце.

На востоке страны временами ожидаются небольшие осадки — в первой половине ночи снег, а с утра дождь и мокрый снег. В отдельных местах дороги будут скользкими.

Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, после полудня на побережье, а вечером и на востоке страны порывы ветра достигнут 15–17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха в большинстве районов опустится до +1…-3 градусов, на побережье — +1...+4 градуса. Днём максимальная температура составит 0…+4 градуса, местами на побережье — на градус выше.