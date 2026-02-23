Как стало известно, Латвия предоставит Украине демонтированную теплоэлектростанцию. Где именно ликвидировали электростанцию, не сообщается, но возможно речь идет о построенной во времена президента Карлиса Улманиса на случай войны секретной подземной ТЭС в Риге у озера Бабелитис. В свое время эта электростанция была самым современным спецпроектом подобного рода не только в странах Балтии, но и во всей Европе. Эта станция была взорвана немцами при отступлении из латвийской столицы во время Второй мировой войны и восстановлена при СССР.

О чем речь: глава латвийского МИДа заявила о передаче Украине теплоэлектростанции, которая "Латвии больше не нужна". Детали о том, что это за станция, в МИД не сообщили.

Как выяснил портал BB.lv, возможно, речь идет о секретной подземной электростанции, которая располагалась в лесу у озера Бабелитис в Риге - район рядом с Юглой - демонтированной в 2017 году предприятием Rīgas meži.

Эта электростанция была построена больше 80 лет назад в 1939 году на случай, если столицу Латвии пришлось бы обеспечивать электроэнергией на случай военного времени.

Портал из соседней Литвы Pamiršta.lt сделал экскурсию на место этой электростанации в Риге и поделился фотографиями, назвав место у озера Бабелитис "визитной карточкой латвийской столицы". "Это место, аналогов которому вы больше нигде в странах Балтии не увидите, — подземная электростанция, построенная ещё в межвоенный период на окраине Риги", сообщает литовский ресурс.

История электростанции начинается в 1939 году, когда над Европой нависла угроза войны, и правительство президента Карлиса Улманиса решило проявить инициативу, предложив построить резервную электростанцию на случай повреждения или уничтожения главной столичной Кегумской электростацнии.

По плану новая электростанция мощностью 10 МВт в случае войны должна была автоматически запуститься в течение 15 минут и подключиться к основной системе электроснабжения Риги, обеспечивая электроэнергией ключевую городскую инфраструктуру — трамвайные линии, больницы, поликлиники и государственные учреждения.

На церемонии открытия присутствовал и сам президент Карлис Улманис, ведь полностью автоматизированная электростанция подобного типа была первой не только в Балтийском регионе, но и во всей Европе. Её сразу же окрестили лаконичным позывным «K» (от латышского слова kara — «военная»).

"Дальнейшая история станции туманна. Известно, что с 1942 года, в период немецкой оккупации, она успешно эксплуатировалась. В 1944 году, отступая из Рига, немцы взорвали электростанцию вместе с другими стратегическими объектами Латвии. И хотя серьёзные повреждения сразу разрушили надежды на её восстановление, советская власть вскоре передала остатки станции Рижской авиационно-технической школе, которая переоборудовала уцелевшие топливные резервуары в хранилища мазута и использовала территорию вплоть до 1980-х годов", - сообщает Pamiršta.lt.

Сердце Бабелитской электростанции — огромный зал генераторов длиной 32 метра, шириной 12 метров и высотой 5 метров, защищённый сверху толстыми железобетонными перекрытиями и хорошо скрытый от посторонних глаз в лесу по соседству с озером Бабелитис.

В этом помещении находился главный турбогенератор мощностью 10 МВт, предназначенный для обеспечения бесперебойного электроснабжения Риги, аккумуляторы, необходимые для запуска системы, а также вспомогательные механизмы — водяные насосные станции и дополнительные дизельные генераторы.

Этот зал соединялся тоннелями высотой 1,8 метра и шириной 0,9 метра с двумя огромными подземными топливными цистернами (диаметром 10 метров и высотой 6 метров), каждая вместимостью 3000 кубических метров, предназначенными для хранения топлива.

Поскольку электростанция была полностью автоматизированной и автономной, помещения для персонала в ней не предусматривались. Единственным исключением была небольшая комната оператора, предназначенная для сотрудника, наблюдавшего за работой станции.

