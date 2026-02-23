Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«А нам не надо!?» Рига отдала Украине секретную «военную» электростанцию? 3 2856

Наша Латвия
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото с "секретной электростанции" в Риге. Скриншот: pamirsta.lt

Фото с "секретной электростанции" в Риге. Скриншот: pamirsta.lt

Как стало известно, Латвия предоставит Украине демонтированную теплоэлектростанцию. Где именно ликвидировали электростанцию, не сообщается, но возможно речь идет о построенной во времена президента Карлиса Улманиса на случай войны секретной подземной ТЭС в Риге у озера Бабелитис. В свое время эта электростанция была самым современным спецпроектом подобного рода не только в странах Балтии, но и во всей Европе. Эта станция была взорвана немцами при отступлении из латвийской столицы во время Второй мировой войны и восстановлена при СССР.

О чем речь: глава латвийского МИДа заявила о передаче Украине теплоэлектростанции, которая "Латвии больше не нужна". Детали о том, что это за станция, в МИД не сообщили.

Как выяснил портал BB.lv, возможно, речь идет о секретной подземной электростанции, которая располагалась в лесу у озера Бабелитис в Риге - район рядом с Юглой - демонтированной в 2017 году предприятием Rīgas meži.

Эта электростанция была построена больше 80 лет назад в 1939 году на случай, если столицу Латвии пришлось бы обеспечивать электроэнергией на случай военного времени.

Портал из соседней Литвы Pamiršta.lt сделал экскурсию на место этой электростанации в Риге и поделился фотографиями, назвав место у озера Бабелитис "визитной карточкой латвийской столицы". "Это место, аналогов которому вы больше нигде в странах Балтии не увидите, — подземная электростанция, построенная ещё в межвоенный период на окраине Риги", сообщает литовский ресурс.

История электростанции начинается в 1939 году, когда над Европой нависла угроза войны, и правительство президента Карлиса Улманиса решило проявить инициативу, предложив построить резервную электростанцию на случай повреждения или уничтожения главной столичной Кегумской электростацнии.

По плану новая электростанция мощностью 10 МВт в случае войны должна была автоматически запуститься в течение 15 минут и подключиться к основной системе электроснабжения Риги, обеспечивая электроэнергией ключевую городскую инфраструктуру — трамвайные линии, больницы, поликлиники и государственные учреждения.

На церемонии открытия присутствовал и сам президент Карлис Улманис, ведь полностью автоматизированная электростанция подобного типа была первой не только в Балтийском регионе, но и во всей Европе. Её сразу же окрестили лаконичным позывным «K» (от латышского слова kara — «военная»).

"Дальнейшая история станции туманна. Известно, что с 1942 года, в период немецкой оккупации, она успешно эксплуатировалась. В 1944 году, отступая из Рига, немцы взорвали электростанцию вместе с другими стратегическими объектами Латвии. И хотя серьёзные повреждения сразу разрушили надежды на её восстановление, советская власть вскоре передала остатки станции Рижской авиационно-технической школе, которая переоборудовала уцелевшие топливные резервуары в хранилища мазута и использовала территорию вплоть до 1980-х годов", - сообщает Pamiršta.lt.

Сердце Бабелитской электростанции — огромный зал генераторов длиной 32 метра, шириной 12 метров и высотой 5 метров, защищённый сверху толстыми железобетонными перекрытиями и хорошо скрытый от посторонних глаз в лесу по соседству с озером Бабелитис.

В этом помещении находился главный турбогенератор мощностью 10 МВт, предназначенный для обеспечения бесперебойного электроснабжения Риги, аккумуляторы, необходимые для запуска системы, а также вспомогательные механизмы — водяные насосные станции и дополнительные дизельные генераторы.

Этот зал соединялся тоннелями высотой 1,8 метра и шириной 0,9 метра с двумя огромными подземными топливными цистернами (диаметром 10 метров и высотой 6 метров), каждая вместимостью 3000 кубических метров, предназначенными для хранения топлива.

Поскольку электростанция была полностью автоматизированной и автономной, помещения для персонала в ней не предусматривались. Единственным исключением была небольшая комната оператора, предназначенная для сотрудника, наблюдавшего за работой станции.

Читайте: Деньги потратят в США: Латвия выделит еще 10 млн евро из бюджета на поддержку Украины

Читайте нас также:
#история #Украина #война #Латвия #энергетика #технологии #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
5
1
0
0
6

Оставить комментарий

(3)
  • свп
    сила в правде
    23-го февраля

    Вспоминается мультфильм "простоквашино" . Чтобы продать что-нибудь ненужное, вначале нужно купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет. Но в латвии это еще интереснее. Мы своим детям лекарств не купим, квоты онкобольным не дадим. А миллионы на какую-то украину ввалим. А чего не мексике? Ирану? Афгану? Африканским детям? Кубе? Аргентине - не? чо так слабо то?

    43
    1
  • З
    Злой
    23-го февраля

    Автор написал полный бред- я эту станцию пацаном в 80-е облазил вдоль и поперёк, поскольку жил на Югле, никакого оборудования там не было, судя по всему валялся в 80-е блок цилиндров от дизеля, был постамент, было 3 цистерны (2 большие, 1 поменьше), 2 цистерны и зал были соединеный подземными переходами, к 3 (маленькой) цистерне перехода не было, был люк у ней, был канал в озеро для забора воды охлаждения дизеля, туда же скидывалась и использованная вода, была проходная, при взрыве, похоже, крыша просто взлетела и затем опустилась на боковые стены, боковые стены хорошо сохранились,часть опор крыши были уничтожены, там нечего было отдавать украинцам, разве что бетон старый и арматуру, которая, кстати, была круглая и гладкая, без насечек, как сейчас. Вообщем очередная чушь от бб!

    19
    2
  • МТ
    Макс Толь
    23-го февраля

    Какая такая станция???? Её давно с землёй сравняли. А баки топливные разрезали на металл ,чтобы здать. Бред какой-то пишут.

    26
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео