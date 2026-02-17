Baltijas balss logotype
Деньги потратят в США: Латвия выделит еще 10 млн евро на поддержку Украины

Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деньги потратят в США: Латвия выделит еще 10 млн евро на поддержку Украины
ФОТО: LETA

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Как сообщила в соцсетях премьер-министр Эвика Силиня, эти средства из бюджета Латвии пойдут на закупку вооружения и оборудования для защиты Украины. Закупки будут проводиться у стратегического партнера Латвии в США.

Она также отметила, что вклад Латвии осуществляется в рамках ранее запланированного финансирования в размере 0,25% от внутреннего валового продукта.

В Минобороны агентству ЛЕТА пояснили, что целью инициативы PURL является содействие в закупке и передаче Украине оборонных товаров и услуг из США с использованием пожертвований союзников и партнеров. В рамках инициативы европейские страны и Канада выделяют финансирование на приобретение произведенной в США военной продукции, чтобы обеспечить вооруженные силы Украины необходимой поддержкой.

Читайте: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России

#НАТО #США #вооружение #Латвия #оборона #финансирование #политика
Оставить комментарий

(12)
  • I
    Inga
    18-го февраля

    я из- за репатриационных выплат сша не волнуюсь,те ещё расисты ,,ты мне должен,у-у,, .с их статусои ,кто будет платить, найдётся. кто-то бонды выпустил.ясно же кто ,кому,чего.

    0
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го февраля

    В конце всё должно быть хорошо!

    Если что - то плохо, значит, это ещё не конец!

    14
    2
  • СИ
    Семён Иванов
    17-го февраля

    Воруют у своего народа, как это мерзко.

    69
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го февраля

    Это уже из серии "назло врагам козу продам, чтоб дети молока не пили". Дебилизм в смеси с пусофобией - страшная сила...

    52
    1
  • VS
    Vad Sorry
    17-го февраля

    Латвия богатая страна, молодцы!!! Подарить деньги одной стране и ещё вложить в топ экономику мира ,,,, Молодцы, хорошие хозяева своей страны!!! Теперь надо ещё туда пару Янисов послать кто то же там должен за эти деньги батрачить?

    70
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    17-го февраля

    А когда выделят дополнительные 10 млн. на увелечение квот на приëм к врачу-специалисту за 4 евро или дотации за отопление или на дотации транспорта в регонах?Бл..дь, вас уëб.. ков собрать в кучу и в окопы отправить, помогать вашим "братьям".

    88
    2
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    17-го февраля

    США - идол для официальной Латвии. За каждую копейку любой гражданин США имеет право - и не только право - попробуй промолчать - СМИ и Минюстс любого чиновника съедят в минуту - потребовать отчёт - На что идут его кровные налоги. На что идут мои налоги на Украину на фоне бешеных ЖКХ за отопление?

    77
    2
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    17-го февраля

    По данным МВФ - Латвия потратила на помощь Украине на 31.12.2025 - 1.06. млрд евро = 500+ евро на каждого. У вас 3-4 член семьи - вы уже отдали им 2 000 евро .

    48
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    17-го февраля

    США - идол для официальной Латвии

    == Так то оно так, но для чего тогда нужно было выступать против вручения Дональду Трампу Нобелевской премии в латышском СЭЙМе Латвии?

    10
    1
  • A
    Aleks
    17-го февраля

    Как ска́зал один бывший военный пилот США,прошедший войну в Персидском заливе -Мы каждый год отправляем в Израиль 18 млрд долларов. Они бедствуют?Нет.Они живут дольше,бесплатное образование,медицина и т д.Так какого хера?!🔯😈 Вот какого хера эти деньги получают израильтяне на Украине,которые совсем не бедствуют,а жена Зельца покупает себе Мазерати и драгоценности ? Эти деньги пригодились и людям в Латвии,черти .🔯👽😈

    64
    2
  • Д
    Дед
    17-го февраля

    Я против, чтобы мои деньги отдавали на Украину.

    104
    3
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Дед
    17-го февраля

    Крамолу, дед, изрекаешь: Уже завещал себя на органы? Недвигу свою передарил? А то ведь заберут за долги по кредитам

    3
    16
Читать все комментарии

