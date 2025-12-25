Минеральная вода, которую можно приобрести в аптеках и которая рекомендована в рамках определённых оздоровительных диет, зачастую бывает газированной. Это вызывает множество вопросов: действительно ли она может быть полезной?

Газированная вода насыщена углекислым газом, который придаёт ей «искристость». Безусловно, газированные напитки бывают различными. Например, Pepsi вряд ли можно назвать полезной газировкой, но существуют и такие напитки, которые газируют специально для создания освежающего эффекта. Насколько же вредна сама газация?

Углекислый газ в сочетании с водой образует угольную кислоту. Это слабая кислота, которая активирует нервные рецепторы во рту, вызывая характерные колющие ощущения. pH газированной воды колеблется от 3 до 4, что указывает на её лёгкую кислотность. Однако это не означает, что такая вода окисляет организм. Избыток углекислого газа выводится почками и лёгкими, что позволяет поддерживать уровень pH крови в диапазоне 7,35 – 7,45, независимо от рациона.

Одной из основных проблем, связанных с газированной водой, является её влияние на зубы, так как «кислотный удар» может негативно сказаться на эмали. Некоторые исследования показывают, что газированная вода повреждает эмаль лишь незначительно больше, чем негазированная. Однако существуют и работы, утверждающие обратное. Поэтому на данный момент учёные не могут однозначно сказать, насколько газированная вода вредна для зубов. Да, она влияет на эмаль, но, вероятно, это менее критично, чем употребление сладких напитков.

Что касается пищеварения, газированная вода может оказаться весьма полезной, именно поэтому её часто можно встретить в аптечных сетях. Во-первых, она способствует глотанию. Во-вторых, газированная вода может усиливать чувство сытости после приёма пищи. Она помогает пище дольше оставаться в желудке, что влияет на аппетит. В-третьих, такая вода способствует облегчению запоров.

В заключение можно сказать, что газированная вода (без добавления сахара) действительно полезна. Нет оснований отказываться от этого напитка, если он вам по вкусу.