Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Может ли газированная вода приносить пользу организму? 0 475

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Может ли газированная вода приносить пользу организму?

Минеральная вода, которую можно приобрести в аптеках и которая рекомендована в рамках определённых оздоровительных диет, зачастую бывает газированной. Это вызывает множество вопросов: действительно ли она может быть полезной?

 

Газированная вода насыщена углекислым газом, который придаёт ей «искристость». Безусловно, газированные напитки бывают различными. Например, Pepsi вряд ли можно назвать полезной газировкой, но существуют и такие напитки, которые газируют специально для создания освежающего эффекта. Насколько же вредна сама газация?

Углекислый газ в сочетании с водой образует угольную кислоту. Это слабая кислота, которая активирует нервные рецепторы во рту, вызывая характерные колющие ощущения. pH газированной воды колеблется от 3 до 4, что указывает на её лёгкую кислотность. Однако это не означает, что такая вода окисляет организм. Избыток углекислого газа выводится почками и лёгкими, что позволяет поддерживать уровень pH крови в диапазоне 7,35 – 7,45, независимо от рациона.

Одной из основных проблем, связанных с газированной водой, является её влияние на зубы, так как «кислотный удар» может негативно сказаться на эмали. Некоторые исследования показывают, что газированная вода повреждает эмаль лишь незначительно больше, чем негазированная. Однако существуют и работы, утверждающие обратное. Поэтому на данный момент учёные не могут однозначно сказать, насколько газированная вода вредна для зубов. Да, она влияет на эмаль, но, вероятно, это менее критично, чем употребление сладких напитков.

Что касается пищеварения, газированная вода может оказаться весьма полезной, именно поэтому её часто можно встретить в аптечных сетях. Во-первых, она способствует глотанию. Во-вторых, газированная вода может усиливать чувство сытости после приёма пищи. Она помогает пище дольше оставаться в желудке, что влияет на аппетит. В-третьих, такая вода способствует облегчению запоров.

В заключение можно сказать, что газированная вода (без добавления сахара) действительно полезна. Нет оснований отказываться от этого напитка, если он вам по вкусу.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Международный день шоколадных конфет: как правильно выбрать сладости
Изображение к статье: Действительно ли взрослым не рекомендуется пить цельное молоко?
Изображение к статье: Продукты, способствующие улучшению памяти
Изображение к статье: Тамале и котекино: новогодние блюда разных стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео