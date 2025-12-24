Baltijas balss logotype
Юрмала закупит оборудование для углубления устья Лиелупе 0 2669

Наша Латвия
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Юрмала закупит оборудование для углубления устья Лиелупе
ФОТО: Unsplash

Управление порта Юрмалы приобретёт дноуглубительное оборудование для обеспечения работ по углублению устья Лиелупе, предусматривает решение городской думы, пишет ЛЕТА.

Депутаты думы решили поддержать участие Управления порта Юрмалы в открытом конкурсе проектных заявок Европейского фонда морского дела, рыболовства и аквакультуры (ЕФМДРА) с проектом "Приобретение дноуглубительного оборудования для обеспечения углубительных работ в устье Лиелупе". Цель проекта — способствовать устойчивому развитию порта Юрмалы, обеспечивая безопасную навигацию в судоходном канале устья Лиелупе.

В рамках реализации проекта планируется приобрести дноуглубительное оборудование для проведения работ в устье Лиелупе, тем самым улучшив общественную инфраструктуру для безопасного судоходства.

Реализация проекта запланирована с 1 марта 2026 года по 29 февраля 2027 года.

Общие ориентировочные затраты на реализацию проекта составляют 750 000 евро, из которых финансирование ЕФМДРА на покрытие допустимых расходов — 503 807 евро, софинансирование Управления порта Юрмалы — 55 979 евро.

#Юрмала #инфраструктура #судоходство #финансирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео