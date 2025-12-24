Может быть, морозы немного притормозят распространение, но в предыдущие дни в Латвии продолжалась эпидемия гриппа. Она широко распространилась по всей стране и среди всех групп населения, сообщают Новости ТВ3. Одновременно с этим в нынешний эпидемический сезон во многих местах Латвии ощущается нехватка как государственных, так и платных вакцин от гриппа. Почему такая ситуация повторяется уже несколько лет?

В последние годы доступность вакцин от гриппа в Латвии всё чаще становится проблемой. В этом году ситуация повторяется – почти все оплаченные государством вакцины от гриппа уже использованы, израсходовано около 95% доступных доз.

"На прошлой неделе поступили дополнительные 6000 доз. В конце прошлой недели уже были осуществлены первые поставки в Риге и в пригородах Риги. Соответственно, на этой неделе – два рабочих дня, на следующей – тоже два. Поставки продолжаются, все эти 6000 доз уже заказаны, и тем, кто оформил заказ, доставка обеспечивается", – пояснила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Удре.

Латвийская ассоциация семейных врачей в сельской местности отмечает, что уже несколько лет семейные врачи обращают внимание на недостаточный объём государственных вакцин от гриппа, что не позволяет в полной мере обеспечить вакцинацию групп риска. Также и сейчас дополнительные 6000 доз, доставленные за счёт государства, уже распределены, и не все практики, подавшие заявки, смогут их получить.

"Мы также провели опрос среди семейных врачей Латвии, именно среди членов Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, и более половины – 53% – отметили, что им действительно не хватает вакцин, а число желающих больше. Примерно столько же врачей указали, что получили меньше вакцин, чем планировали или указывали в заявке", – говорит член правления ассоциации Айнис Дзалбс.

Хотя в последние годы спрос на вакцины от гриппа растёт как в государственном, так и в платном сегменте, объёмы закупок не увеличиваются. Этому есть несколько причин – в предыдущие годы часть вакцин оставалась неиспользованной, что приводило к убыткам, кроме того, финансирование на государственные вакцины ежегодно ограничено.

"Мы не можем напрямую повлиять на коммерческий рынок вакцин – это предпринимательская деятельность, связанная с довольно высоким риском. Нужно понимать, что вакцинация от гриппа длится всего несколько недель, поставка вакцин должна быть обеспечена в строго определённые сроки, а срок их годности – всего несколько месяцев, потому что в следующем сезоне гриппа это уже совершенно другой продукт", – поясняет Дзалбс.

Ассоциация сельских семейных врачей указывает, что многие начинают интересоваться вакцинацией только тогда, когда начинается эпидемия, однако вакцинация от гриппа стартует уже в октябре, а оптимальное время – конец октября и начало ноября. Поэтому к началу эпидемии платные вакцины от гриппа, как правило, уже недоступны – они расходуются примерно за полтора месяца.

Тем временем ЦПКЗ информирует, что государственные вакцины от гриппа в отдельных местах ещё доступны, и информация об этом размещена на сайте центра.

"Нельзя сказать, что в Латвии нет государственной вакцинации от гриппа, что она недоступна. Существует таблица, где можно посмотреть, в каком ближайшем регионе есть вакцина, и соответственно позвонить и отправиться на вакцинацию", – говорит Удре.

В настоящее время в Латвии доминирует грипп типа A, и на амбулаторном уровне семейные врачи на прошлой неделе зарегистрировали 800 случаев заболевания на 100 000 жителей — это уже превышает пик прошлогодней эпидемии.

